否認曹西平「生前無人照料」 三哥首發聲強調：兄弟情分不減
【緯來新聞網】曹西平驟逝震驚演藝圈，他的三哥曹南平稍早首次對外發聲表示，得知弟弟離世時人尚在國外，目前正心急如焚趕往台灣途中，並已委託相關友人協助，確保弟弟的後事能得到妥善處理。
曹西平驟逝。（圖／翻攝自曹西平臉書）
聲明中強調，兄弟兩人的情分與關心始終不減，對於外界的議論，曹南平特別澄清，弟弟生前並非無人照料，家屬會完全依照曹西平的個人遺願與法律程序，安排他平靜且有尊嚴地走完最後一程。
面對突如其來的喪弟之痛，曹南平也公開呼籲媒體與大眾能給予家屬清靜的空間，避免不必要的渲染或揣測，讓逝者安息。他在聲明最後感性致謝各界的體諒，並表示家屬未來將不再對外進行任何回應，希望能低調處理後續事宜。
更多緯來新聞網報導
戲劇女神賴雅妍久違同框王傳一 螢幕CP再合體粉絲吃瓜
金馬影帝大黑馬許瑞奇暖哭全場 《好孩子》變裝皇后阿真大讚神演技「給他1000分」
其他人也在看
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 4
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 11 小時前 ・ 4
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 74
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
遭酸「年輕時醜到現在」！曹西平曬40年前纖細長腿帥照 網一看全跪了
資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲，消息一出震驚外界。曹西平以歌手身分走紅，當年被譽為「台灣西城秀樹」，成為綜藝節目常客後講話風格嗆辣，常常飆罵一句「醜八怪」成為許多觀眾心中的經典。曹西平生前曾被酸民批評「外表又醜又老」，他貼出40年前的未修圖舊照霸氣反擊。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 4
曹西平生前惦記他1暖舉！康康吐最大遺憾 真實心聲曝光
資深藝人曹西平（四哥）有話直說，個性直率，是演藝圈中罕見的真性情。豈料，29日卻傳出他於新北三重家中猝逝的消息，享壽66歲。消息震驚各界，康康一早得知消息後，驚呼「怎麼會這樣呢？」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 66
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 1 天前 ・ 8
派翠克神模仿曹西平！「皮馬聊鬼來了」流傳10年經典 網讚看一次笑一次
資深藝人曹西平猝逝享壽66歲，他生前最讓年輕世代熟知的經典畫面，正是10年前在節目中被派翠克模仿的「皮馬聊，鬼來了」。消息曝光後，不少網友湧入重溫當年片段，直呼「現在看只剩滿滿懷念」，也讓這段綜藝名場面再度被翻出討論。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1
林俊傑從不認愛！情史驚見大咖女神 網紅七七收服才子驚呆全網
44歲「JJ」林俊傑的情史豐富，身為創作才子的他緋聞對象多，不過他從不正面談論感情，唯一低調承認過的圈外女友是模特兒陳立泠，兩人交往9個月後分手，而這次他大動作認愛中國網紅七七，可見七七在他心目中的地位，網路上的討論也迅速炸鍋。細數林俊傑過去的感情路，他曾公開追求田馥甄未果，並與「Weather G自由時報 ・ 21 小時前 ・ 15
母親是悲慘小妾 向華強拒絕風流：打死我都不會有老三
香港影壇大亨向華強近日大談男人好色與成功的關係，更吐露自己變成「寵妻狂魔」的背後原因，竟與母親的悲慘遭遇有關。世界日報World Journal ・ 5 小時前 ・ 7
66歲曹西平猝逝家中！小S「年初才痛失大S」公開回應了 11字吐心聲
資深藝人曹西平（四哥）於昨（29）日深夜驚傳在三重住處猝逝，享壽66歲。而他生前曾上蔡康永、小S主持的《康熙來了》，犀利風格深植人心。對此記者求證小S，她則回應：「會永遠記得他的獨特魅力。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 6
林俊傑情史盤點！緋聞對象「一字排開全女神」出道22年唯一認愛她
林俊傑（JJ）出道22年首度公開認愛，今（29）日大方分享與小20歲中國網紅「七七」（Annalisa）同框照，女方與他的家人互動自然，外界也解讀雙方關係穩定，晉升「天王嫂」指日可待。回顧林俊傑出道以來情史，曾與「S.H.E」田馥甄（Hebe）、「天氣女孩」林采薇（Yumi）、模特兒陳立泠等人傳出緋聞，感情動向備受關注。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 11
震驚曹西平離世！狄志為崩潰淚揭「生前最後約定」：再也無法實現了
資深藝人「四哥」曹西平驚傳昨（29）日深夜被發現在三重住處離世，享壽66歲。對此，資深媒體人狄志為得知消息後，悲慟在臉書發文表示「震驚到說不出話」，他回憶起去年兒子數學競賽奪冠時，曹大哥還親自留言「志為，好久不見，我一直都有follow你的粉專，你兒子很棒，加油喔」。當時狄志為還相約要和他去吃宵夜，怎料這段暖心的鼓勵竟成最後互動。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 5
林俊傑才認愛網紅「婚紗照」瘋傳！她昔PO文甜喊：時常慶幸…
娛樂中心／周希雯報導44歲金曲歌王林俊傑（JJ）感情生活低調，出道21年以來鮮少認愛，沒想到昨（29日）突曬出合照，對象竟是多次被拍到約會、23歲中國女網紅「七七」，間接公開戀情震撼各界。由於該畫面是林俊傑與父母、七七的全家福，加上被挖出近期拍攝的絕美婚紗照，令眾人猜測是否婚事近了；經紀公司也正面回應了。民視 ・ 4 小時前 ・ 1
曹西平乾兒子Jeremy是誰？哥哥、母親7年前雙亡 「真實身分」曝光
資深藝人曹西平昨（29日）晚間10點27分驚傳猝逝於新北市三重住處，享壽66歲。曹西平的乾兒子Jeremy前往住處探視時，發現他已無生命跡象，立即通報警消。救護人員到場後確認曹西平已明顯死亡，遺體出現屍斑與肢體僵硬，判定死亡多時，乾兒子當場忍痛放棄急救。如今乾兒子真實身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5
王ADEN校唱臭臉翻車！孫德榮出面開轟「假大牌」：藝人的滔天大罪
歌手王ADEN因校園演唱會中遭女學生誤闖，當場蹲在地上擺出臭臉拒唱，事後發影片一系列操作引起網友撻伐，台北、宜蘭跨年演出相繼取消。如今演藝圈王牌經紀人孫德榮（孫總）也出手了，他發布影片痛批：「不得不駡的假大牌 王Aden現在也環境已經不如已往！怎可對你的衣食父母（支持愛你的人） 用戲謔的方式恥笑，這是藝人的滔天大罪。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 15
林俊傑認愛網紅七七帶回家見爸媽 「過的很開心」撇懷孕傳聞
金曲歌王林俊傑今（29）日無預警公開認愛小20歲大陸女網紅「七七」，並放上父母和他及女友的合照，引起熱烈討論。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 188