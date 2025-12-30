否認曹西平「生前無人照料」 三哥首發聲強調：兄弟情分不減

【緯來新聞網】曹西平驟逝震驚演藝圈，他的三哥曹南平稍早首次對外發聲表示，得知弟弟離世時人尚在國外，目前正心急如焚趕往台灣途中，並已委託相關友人協助，確保弟弟的後事能得到妥善處理。

曹西平驟逝。（圖／翻攝自曹西平臉書）

聲明中強調，兄弟兩人的情分與關心始終不減，對於外界的議論，曹南平特別澄清，弟弟生前並非無人照料，家屬會完全依照曹西平的個人遺願與法律程序，安排他平靜且有尊嚴地走完最後一程。



面對突如其來的喪弟之痛，曹南平也公開呼籲媒體與大眾能給予家屬清靜的空間，避免不必要的渲染或揣測，讓逝者安息。他在聲明最後感性致謝各界的體諒，並表示家屬未來將不再對外進行任何回應，希望能低調處理後續事宜。

