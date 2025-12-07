否認有心結！鄭麗文上任首同框盧秀燕互動曝光：姊妹情外界不需見縫插針

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台中市黨部今（7日）舉行黨慶暨新任主委布達典禮，黨主席鄭麗文到場致詞，台中市長盧秀燕也出席，這是鄭麗文當選黨主席後兩人首次公開同框，互動引發關注。鄭麗文一上台，就先與盧秀燕擁抱；對於兩人是否有心結，盧秀燕受訪時也否認，「不會，我們有很好的私交」，鄭麗文受訪也說，盧秀燕與她是姊妹情，外界不需要挑撥離間、見縫插針。

盧秀燕上午出席黨慶，首次同框鄭麗文。對於媒體問及「來這裡是臨時決定的嗎？」自己每年黨慶都會來，上班時間以市政為主，但下班時間或假日就會有私人行程，「我是國民黨黨員，所以都會到」。媒體追問「與鄭麗文是否有心結？」盧秀燕否認稱，「不會，我第一次參選市長時情況不好，大家對我當選沒信心，我的選前之夜就是鄭麗文承辦的，我們有很好的私交。」

廣告 廣告

鄭麗文受訪也表示，盧秀燕與她是姊妹情，外界不需要挑撥離間、見縫插針。她跟盧秀燕關係非常好，盧秀燕這陣子非常辛苦，「大家都感受到盧媽一心一意對台中市政的付出，台中在她的領導下有目共睹，也是市民最力挺的市長，希望國民黨團隊在盧媽的基礎下，繼續為台中市民服務」。

更多三立新聞網報導

台中治安連環爆「盧秀燕卻談2028政黨輪替」！陳柏惟批：吃碗內看碗外

盧秀燕喊第四次政黨輪替、民進黨執政10年夠了 卓冠廷：你才盧夠了！

台中第3家Costco將落腳海線 盧秀燕證實：台中精機舊址提交用地審查

台中清潔隊員被要求「客串宣傳購物節」錄影30秒回傳！市府回應了

