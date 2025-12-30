否認殺人 老婦悶死癱兒大翻供

劉姓老婦（前）因認為恐無法再照顧重度身心障礙的53歲癱瘓兒，用口水巾摀住口鼻膠帶纏繞，讓兒子窒息死亡，台灣高等法院30日再開準備庭。（杜宜諳攝）（安心專線1925陪您度過低潮）

82歲劉姓婦人在民國112年因長年照顧重度身心障礙的53歲兒子，她認為恐無法再照顧癱瘓兒子，將裝有1萬元的紅包袋塞進兒子口中，再用口水巾摀住口鼻膠帶纏繞，讓兒子窒息死亡，一審輕判2年6月徒刑，二審30日開庭，婦人律師否認她殺人，改稱是加工自殺，檢察官當庭質疑這是在一審規避國民法官審理，連法官也覺得奇怪。

這件長照悲歌案，起因劉婦兒子從嬰兒時期因腦膜炎癱瘓，劉婦照料他50多年，112年4月底她確診新冠肺炎，想到兒子身體狀況無起色，心力交瘁，同年5月12日趁外籍看護離開兒子的空檔，下手讓兒子窒息死亡。

台北地院3位職業法官審理後認為，劉婦承受常人難以承受的負擔及壓力，悉心照料兒子50多年，長年臥床的被害人身形竟能與一般成年男子無異，衣著乾淨整潔，皮膚也無褥瘡，可見老婦長年費心照料，有堪以憫恕之處，再加上犯後自首、減刑2次後判刑2年6月，也建請總統考慮對她特赦，並引發社會高度憐憫，熱烈討論是否特赦。

全案上訴後，二審高院受命法官何孟璁30日再次開準備庭，要確認劉婦上訴的範圍，是否針對量刑的刑度，或是否認一審認定所有犯罪事實。劉婦在法庭淚崩痛哭，由律師幫她答辯主張，因當時兒子「想要走」所以才加工自殺，否認一審對於殺人罪的認罪。

公訴檢察官相當不以為然，認為她當時對兒子說：「我先送你走、不要怨嘆」、「一分鐘就好」就是殺人；且一審時，台北地檢署就是因她認罪才同意不行國民法官參審，如今她的上訴理由，就是否定當時認罪、破壞一審認定的犯罪事實，等於過去一審浪費時間，也導致量刑基礎完全不同，請法官駁回她的上訴，維持一審判決。庭末，法官諭知全案候核辦。（安心專線1925陪您度過低潮）