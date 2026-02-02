否認無黨籍爭取連任 高虹安：現階段未討論任何選舉規劃
新竹市長高虹安在歷經助理費案一審判決與大罷免風波後，外界高度關注她在2026選戰是否重回民眾黨、藍白合等議題；針對有媒體專訪內容稱高將以「無黨籍爭取連任」一事，她於今（2日）上午發出聲明強調，純屬過度解讀，現階段尚未討論任何選舉規劃，將市政工作做好最重要。
高虹安在2024年7月助理費案一審判決後，即退出民眾黨，去年12月18日復職以來，外界相當關心她何時回歸民眾黨，或是國民黨是否向她招手？她在接受媒體專訪時回應，民眾黨尊重她的意願，未正面回應藍營有無動作。她也談到，從本屆市長選舉及大罷免經驗可知，藍白合並非操作出來的，而是民意在當前政治環境中的自然匯流，所以回歸黨籍不是目前最急迫的事。
針對近日媒體專訪內容稱她將以「無黨籍爭取連任」一事，高虹安今上午發出聲明表示，該報導內容純屬過度解讀，不僅未經本人確認，亦非原話或原意，對此深表遺憾。
高虹安指出，對她而言，現在最重要的就是守護新竹市的發展、努力推動市政，不負市民託付，現階段尚未討論任何選舉規劃，將市政工作做好最重要，並謝謝大家的關心。
