否認與蔣萬安認同不同調 鄭麗文：「正常的」台灣人或中華民國國民應都一樣

國民黨鄭麗文。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

台北市長蔣萬安受訪稱「我是台灣人」，遭綠營解讀與主張「我是中國人」的國民黨主席鄭麗文不同調。鄭上午受訪澄清，這沒有不同調，這完全同調，台灣與中國並非互相抵觸對立的概念，應是彼此包容。

鄭麗文說，蔣萬安的身分認同，「當然與我、大多數『正常的』台灣人或中華民國國民的認同，應該都是一樣的」。

鄭麗文批評，我們當然是台灣人，土生土長在這邊長大，但這並不牴觸與妨礙我們也都是中國人，這應該是一個包容的概念，但這30年來，在民進黨刻意帶風向下，把我們自然的文化歷史認同，高度政治化。

鄭麗文表示，任何文化身分認同都應是包容、開放的，不應該把它變成是一個用來做政治仇恨操作的工具，這是不健康的，把身份認同高度政治化，以狹隘排外、對外封閉排斥性概念，也無助於今天台灣社會成長。

