否認詐臺雅老董50億！隱餐飲老闆喊「以為是投資」 一問三不知法官開罵

隱餐飲集團董座鄭淳駿被控與女子羅佩雯聯手詐騙臺雅集團老董沈裕雄，今出庭稱不知道羅佩雯搞假投資。白廷奕攝



隱餐飲集團（The Hermit）老闆鄭淳駿被控與女子羅佩雯聯手，佯以「機票投資」詐騙臺雅集團老董沈裕雄（已故）近50億元，他今（1/30）日出庭仍否認犯罪，強調他當初相信羅佩雯可以弄到便宜機票，因此陸續投資共3600萬，後來沈裕雄加入投資、與羅佩雯合夥開公司，兩人還稱他的投資款最後滾成15億。但他對於投資案如何運作卻一問三不知，法官聽了不可置信，斥責他是「把金錢當兒戲」。

調查指出，羅佩雯於2008年間即曾利用「買機票賺價差」假投資，詐騙親友2700多萬而入獄，假釋後又涉嫌以相同手法，利用鄭淳駿之前擔任沈裕雄特助的信任關係，詐騙沈裕雄超過50億8千萬元，另有10人被詐5億餘元。羅佩雯還涉嫌將贓款匯給前夫謝宗翰、哥哥和嫂嫂，拿去國外置產進行洗錢，她也把贓款拿來買名牌精品，家裡的名牌包堆積如山，部分財產已遭查扣拍賣。

羅佩雯之前曾因機票假投資遭判刑，假釋出獄後又涉嫌以相同手法詐騙沈裕雄。資料照。白廷奕攝

羅佩雯拿贓款買了不少名牌奢侈品，有部分已遭查扣拍賣。調查局提供

不過，鄭淳駿始終堅稱沒有詐騙沈裕雄，更懷疑是沈的遺孀不滿他隱瞞沈裕雄外遇的事，才堅持對他提告。鄭淳駿今（1/30）日出庭依然否認犯罪，稱他把羅佩雯介紹給沈裕雄之前，不知道羅已無法依照投資契約支付利潤，也沒發現羅是以「後金養前金」在搞假投資。他強調，他未曾利用信任關係協助羅佩雯詐騙沈裕雄，稱自己也有投資，當初是真的相信羅有本事弄到便宜機票。

鄭淳駿表示，他2017年、2018年第一次投資600萬元，賺了多少錢以不記得，但印象中每月會有3％至4％的利潤，他賺到錢又投資了1千萬。後來，他把羅佩雯介紹沈裕雄，一開始只是因為公司希望買便宜機票，不知為何沈裕雄也加入投資。鄭淳駿稱，到了第三次投資，羅佩雯跟他說需要8千萬，但他只投了2千萬，剩下的由沈裕雄出資。

鄭淳駿說，第三次投資時，沈裕雄要他把錢「算在他那」，他就把錢交給沈裕雄。法官問「為何要把錢算在他那？」鄭淳駿卻回「不知道」，法官不解地說「你不知道，就把錢交給他？」

已故臺雅集團董事長沈裕雄。翻攝聖約翰科技大學官網

鄭淳駿還說，沈裕雄和羅佩雯後來說要合夥開公司，曾告訴他，他投資的款項在帳上有2億。法官詫異道「隨隨便便就有2億？」鄭淳駿回應，他不知道這2億是怎麼算出來的，還稱兩人要他繼續投資，最後說他的投資款滾成15億。

但鄭淳駿也表示，他不清楚羅佩雯機票投資是如何運作，只知道羅在旅行社工作，不過不知道是哪間旅行社，令法官覺得不可置信，斥責鄭淳駿簡直把投資「當兒戲」。

辯護律師表示，羅佩雯在認罪前，就已供稱鄭淳駿「只是單純投資人」，認罪後卻胡亂臆測鄭淳駿「可能知情」，導致他被起訴。律師強調，起訴書指鄭淳駿另涉詐騙2名被害人，但2人與鄭淳駿只是金錢借貸關係，且都認為沒有被詐騙，起訴書竟然還將2人列為被害人，顯然有重大違誤。

