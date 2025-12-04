否認調降AI產品銷售目標 微軟股價收復部分跌幅

（中央社紐約3日綜合外電報導）微軟今天否認美國科技新聞網站The Information的一篇報導，該報導指出，公司多個部門因部分銷售人員在截至6月的會計年度未達標，而下調部分人工智慧產品銷售成長目標。

路透社報導，這篇援引消息來源的報導引述Azure雲端運算部門的兩名銷售人員。該部門是微軟（Microsoft）推動AI的主要受益者，因此受到投資人密切關注。

微軟發言人在聲明中表示：「The Information的報導錯誤地將成長與銷售配額的概念混為一談，這顯示他們不理解銷售組織運作方式和薪酬結構。

「AI產品的整體銷售配額並未下調，這一點我們在報導發布前就已告知他們。」

在微軟否認相關報導後，其股價原本在早盤一度下挫近3%，隨後跌幅收斂至1.7%。路透社無法獨立核實The Information的報導內容。（編譯：陳昱婷）1141204