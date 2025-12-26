否認請張顯耀做南部選情總督導 鄭麗文：傳聞空穴來風，我也不能理解

國民黨主席鄭麗文傍晚接受廣播專訪。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

國民黨新聘陸委會前副主委張顯耀出任智庫執行長，原規劃還要任命為副主席，甚至誤傳委任張負責2026南部選務操盤。鄭傍晚受訪澄清，沒有啊，怎麼可能，這是空穴來風，為何要讓他做南部選情總督導呢？「我也不能理解」。

鄭麗文表示，張顯耀就是負責智庫，現在是執行長，自己之後規劃要進駐南台灣，其中一個就是要在南部成立智庫南部中心，但這與藥張操盤南台灣的說法，中間應該有落差吧，沒有這回事。

主持人詢問，所有是由前立法院長王金平總督導南部？鄭麗文回應，不敢叫人家負責總督導，「總督導當然是我」，大家為何會有這個奇怪想法；「總督導與最後選戰成敗當然是我負責啊」，不然跑得掉嗎？

回應過程，鄭麗文一度稱「老，王院長」。主持人追問，「妳要叫老王嗎」？鄭也直言，對，差點脫口而出，跟王太熟了。但隨即正色表示，王院長一定會幫忙，且王的影響力不只高雄或南台灣，各方力量都會尋求最大支持。

鄭麗文指出，國民黨在地方有黨部主委，到時各候選人也會成立競選總部，黨中央也有祕書長與組發會主委，不可能另外找一個人負責南台灣，那中台灣、北台灣、東台灣呢？沒有這一回事，大家想多了。

鄭麗文猜測，應該是自己到高雄走時，張顯耀會陪，大家就有一個聯想，但沒有啦，不知道為何要在這上面做這麼大的文章，大家想像力很豐富，說故事能力非常強。

