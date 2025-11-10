否認賴清德親令經濟部不要綠電 本尊「9字」回應

龔明鑫說，經濟部一定依法行政，「絕無不要綠電」。（圖：行政院提供）

綠電弊端頻傳，重創執政黨形象。媒體日前報導，「賴清德總統親令經濟部不要綠電了」、「2027年重啟核三」，掀起熱議。繼總統府以新聞稿嚴正澄清後，經濟部長龔明鑫今（10）日強調，「絕對沒有這樣的事情」，至於核二、核三重啟，台電已把電廠現況評估報告提交給經濟部，循正常程序簽核中。

龔明鑫上午出席立法院經濟委會員，審查《企業併購法》部分條文修正案，會前受訪時重申，經濟部一定是依法行政，「絕無不要綠電」，經濟部的政策根據總統政見「穩健、堅定推動」，沒有所謂不要綠電的情形。

至於台電準備重啟核二、核三，進度如何？龔明鑫回應，若經濟部確認沒有問題，就會簽核，台電公司就可以著手啟動相關業務。

據指出，台電提交的核電廠現況報告，評估核二、核三廠皆具備重啟的可能性與條件。龔明鑫6日曾表示，現況評估報告希望能在12月初簽核並對外說明，但他也強調，後續的安全檢查還涉及核安會審查，審查時間非經濟部所能控制。