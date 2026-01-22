否認賴清德赴宏都拉斯新總統就職 林佳龍預告：1/27後台宏有望進一步發展

林佳龍樂觀表示，1月27日後，大家可以期待台灣跟宏都拉斯會有進一步發展。（鏡報李智為）

日前外媒報導，總統賴清德有意出訪參加前友邦宏都拉斯新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）的就職典禮。對此外交部長林佳龍今（22日）在專訪中否認，表示阿斯夫拉1月27日才就職，目前無權決定外交事務，不過他有信心宏國政府交接後，對台政策就會很明朗。林佳龍預告，大家可以期待台灣跟宏都拉斯會有進一步發展。

林佳龍今日上廣播節目「POP撞新聞」接受專訪，表示阿斯夫拉27日就職才有權去決定外交事務，但即將下台的政府沒有交接很完整，所以27日後一切才會比較明朗。

林佳龍說，阿斯夫拉當選後到過華府，見了美國國務卿盧比歐（Marco Rubio），當然美國對阿斯夫拉很支持，台灣做為美國盟友，尤其阿斯夫拉曾提出美國、以色列、台灣將是宏國未來3個最要的盟邦，「我認為他是有整體的外交的政策，那台灣是他不可或缺的一環。」

主持人聽完問台灣是否會跟宏都拉斯復交？林佳龍沒有正面答覆，表示雙方才斷交3年，其實還保有很多人脈，互動也還很熱，且過去台灣為宏都拉斯帶來非常多效益，目前台灣推動的榮邦計畫宏國也都有看到，因為他們隔壁的瓜地馬拉跟貝里斯就是台灣友邦，同時美國已積極回到西半球政策。

林佳龍樂觀表示，在諸多主客觀因素下，在1月27日後，「可以期待台灣跟宏都拉斯的關係會有一些進一步的發展。」屆時宏國新政府會作一些決定。

