即時中心／綜合報導

日前外媒報導指出，總統賴清德有意出席前友邦宏都拉斯新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）的就職典禮。對此，外交部長林佳龍今（22）日接受電台專訪時予以否認，強調阿斯夫拉要就職後才有權決定外交事務；不過他相信，在諸多的主客觀因素下，當然可以期待台灣與宏都拉斯的關係，在阿斯夫拉就職後「會有些進一步發展」。

林佳龍今上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，被問到賴總統是否將出席宏都拉斯新任總統阿斯夫拉的就職典禮，林佳龍表示，由於阿斯夫拉本月27日才就職，之後才有權去決定外交事務；另外，阿斯夫拉當選後也到了華府，見到美國國務卿盧比歐，當然美國也對阿斯夫拉很支持。

至於台宏兩國是否會復交？林佳龍指出，阿斯夫拉在競選時提出宏國在外交上有三個最重要盟邦，分別是美國、以色列以及台灣。他認為，阿斯夫拉有整體的外交政策，台灣則是不可或缺的一環；特別是在選舉中提及過去台灣對宏都拉斯帶來非常多效益，現在推動的「榮邦計畫」他們也有看到，美國也很積極推行回到西半球政策。

因此，林佳龍表示他相信在諸多的主客觀因素下，當然可以期待台灣與宏都拉斯的關係在27日後會有些進一步發展，「阿斯夫拉27日才就職，我們要等到那個時間點之後，他才會做一些決定。」他也提及，台宏兩國斷交僅3年，雙方人脈、互動依然熱絡。

林佳龍也提到，台灣目前與所有邦交國邦誼都是穩固的，而國人常提到與索馬利蘭的關係，他指出，其實台灣在2020年就在索馬利蘭設了代表處，功能等同於大使館，索馬利蘭也在台設有代表處。所以這些實質關係的發展，各國也覺得很有印象，比如幫忙索馬利蘭布建農業、醫療、道路、甚至包括海巡，台灣在非洲之角已經有所布局。

至於今年總統是否會有出訪計畫，林佳龍說明，賴總統一年前有去南太三個邦交國；對於出訪事宜，外交部都一一進行安排，除國事訪問外，有些適當的節慶或是典禮，如果有其他國家政要也到，功能會更好，外交部也確實有規畫。

至於過境美國，林佳龍認為這是「水到渠成」，因為台灣很多邦交國都在拉丁美洲，外交部就是做好準備，「過境美國也是很自然的事情」；不過，目前還沒有決定要在什麼時間點到哪個國，但外交部都會持續做好規劃，一決定就會由總統府對外宣佈。

原文出處：快新聞／否認賴總統將赴宏國新總統就職 林佳龍：期待兩國關係「會有進一步發展」

