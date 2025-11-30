否認退黨與周曉芸空降有關！選2026？李有宜：不排除任何可能

民眾黨發言人李有宜今（30日）透過臉書宣布，即日起辭去民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出民眾黨，全力專注博士班學業。 圖：翻攝李有宜臉書

曾選2024立委的民眾黨發言人李友宜今（30日）宣布辭去民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出民眾黨，全力專注博士班學業。外界解讀恐與民眾黨主席黃國昌服務處三重蘆洲區主任周曉芸空降有關，她受訪時否認；被問到是否2026選舉仍有機會投入選戰，李有宜說，不排除任何可能性，但現階段會把焦點都放在學業上。

李有宜下午接受媒體聯訪，對於退黨是否與周曉芸有關，她表示，不是，因為她若要從事學術研究的話，需要全心全意、百分之百時間都在學術上，希望可以心無旁騖，所以才會退出黨務跟黨職。

李有宜提到，自己2021年入學，現在4年了，而修業年限是7年，她還滿擔心自己的博士學位，如果論文沒寫出來的話，可能就會沒有這個博士了。

媒體提問，李有宜在三重、蘆洲經營已久，會不會覺得退出很可惜？李有宜表示，非常感謝三重、蘆洲，還有之前立委選舉時，有五股的朋友對她的支持，因為現在她自認為在能力上也有很多不足的地方，需要趕快回到學校把博士班學位完成，希望大家等等她，未來也許還會再相見。

被問到是否2026仍有可能投入選戰，李有宜強調，現在不排除任何的可能性，但必須說，現階段所有的焦點，都會放在學業上。

而黃國昌、周曉芸近日在選區掛上合體看板，媒體也問是否與此事有關？李有宜回稱，沒有關係，這是她深思熟慮之後的決定；至於是否會呼籲選對會公平初選？李有宜說，她現在已不是黨員了，所以對於民眾黨的事務，她就不做多做評論。

針對不少小草跑到周曉芸臉書留言質疑空降，李有宜則說，非常感謝民眾黨過去這幾年來的栽培，還有所有小草和三重、蘆洲過往立委選區五股的選民，對她的支持，希望大家可以給所有有意願參選的人一些空間和機會，相信大家都會選得非常漂亮。

