否認遭性騷！女模再發聲切割孫生 怒轟對方「像在叫狗」：言語不尊重

娛樂中心／綜合報導

YouTuber孫生性騷擾風波持續延燒，繼今年2月案件曝光後，18日再有模特兒出面指控私訊內容令人不適。（圖／翻攝自孫生IG）

YouTuber 孫生日前因與女性網紅的私下對話截圖在網路流傳，引發爭議話題，相關新聞迅速延燒。昨日孫生被網美多莉（Dolly）透過 Threads 爆料，私底下多次邀約她出門，語氣卻相當不尊重人，甚至連名字都打錯，讓她氣憤直呼，「超像在叫狗。」強烈反彈。不過多莉今（19）日再度發文澄清，強調自己「從頭到尾都沒有說他性騷」，直言部分媒體呈現方式與實際內容有落差。

多莉於貼文中明確指出，「第一他根本沒性騷，我從頭到尾都沒說他性騷」，並對媒體未經詢問便直接刊登報導感到不解，直言新聞標題下得過於誇張，導致外界誤解她的本意。

網美多莉再度貼文表示，並沒有被孫生性騷但他語氣相當不尊重。（圖／翻攝自Threads @dory_0.6.2.0_2.0）

她進一步強調自己沒有藉機「蹭熱度」，自己發文的重點並非指控行為本身，而是針對對方的言語表現提出個人感受。多莉表示，對方曾說會改變，但實際上「言語部分很糟糕」，讓她感到不舒服，這才是她選擇公開說明的原因。

多莉坦言，自己很清楚發文後可能被大量轉傳、引發聯想，但強調「第二根本沒有要蹭他」。她更直白表示，如果真要操作聲量，也會選擇聲勢更高、外在形象更好的人。多莉補充，自己手機內其實存有不少與知名人士的合照，也從未對外公開，「我那麼多人可以蹭，但我從來不蹭別人熱度」

