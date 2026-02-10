否認鄭麗文親中釀退黨潮 蕭旭岑：親美、和陸、友日路線沒改變

國民黨副主席蕭旭岑。李政龍攝



國民黨主席鄭麗文上任後，積極投入重啟新國共論壇，但對近日日本眾議院改選等國際事務回應始終慢半拍，遭批讓黨過於親中。黨副主席蕭旭岑今受訪澄清，國民黨與美日關係也維持很好，親美、和陸、友日路線沒有改變。

但蕭旭岑也重申，重啟國共論壇符合台灣主流民意，主流民意希望兩岸和平溝通交流。

媒體詢問，名嘴稱鄭麗文路線引起退黨潮。蕭旭岑則直接點名回應「敏鳳講的是假消息」，表示鄭上任後新入黨黨員近萬人，怎麼有退黨潮，「敏鳳講的消息要進一步核實」。

至於鄭麗文所稱的和平框架，蕭旭岑表示，鄭麗文講的框架是一個概念、大氛圍，不是協議或具體文字，主要是整體上若兩岸能對話恢復對話交流，重新有互信基礎，到時就不會有一個國家認為台海會發生戰爭。

蕭旭岑說，從2005連戰訪問大陸至馬英九執政8年，我們一直在維持和平框架，只是現在民進黨一職拒絕兩岸往來，用行政手段迫害陸配、阻止陸客來台，這讓和平架構受到損害，國民黨只是要恢復和平架構。

蕭旭岑認為，兩岸在共同政治基礎下，堅持九二共識、反對台獨，就形成和平網；希望未來能重返執政，與大陸交流、往來會更直接、暢通，兩岸的和平與繁榮可期。

國民黨立委王鴻薇認為，日本自民黨昨天在眾議院改選大勝，顯然美中角力美國占上風。蕭旭岑回應，若把日本大選簡單解讀親中親美，沒辦法涵。蓋所有面向，兩岸關係不同於其他國家與大陸關係，我們更加切身相關

蕭旭岑表示，日本大選傳達出的訊息是民眾真切關切的議題，因日本首相高市早苗提出許多經濟改革措施，吸引許多民眾投票；而台灣年底選舉大家重視的也還是民生經濟，此行去大陸爭取觀光產業開放就是很重要一個點。

