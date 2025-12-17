否認酒駕！23歲女清潔員遭撞 肇事者酒醉拘留室補眠

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

台南昨（16）日上午8時許發生一起酒駕事故，一輛作業中的垃圾車遭賓士轎車高速撞擊，正在執行公務的23歲陳姓女清潔員傷重不治，當場無生命跡象。肇事駕駛為48歲安平知名鹽酥鴨店「扒趴鴨」老闆鄭姓男子。

台南昨日上午8時許發生一起酒駕事故，造成23歲陳姓女清潔員當場身亡。（圖／翻攝畫面）

監視器畫面顯示，案發前一天15日晚間，鄭男與友人先在台南市中西區酒吧通宵狂歡，16日凌晨4時許又分別駕車前往安平區的酒吧光顧，直到天亮才離開。行經安平區慶平路時，陳女正站在垃圾車尾部，檢查是否有誤丟的回收物，短短幾秒內即遭鄭男高速撞擊。

警方指出，陳女遭撞後下半身出現粉碎性骨折，並有多處嚴重外傷，當場死亡。事發後，鄭男一度否認有酒駕，聲稱有找代駕，但經酒測，其酒精濃度高達每公升0.95毫克，超過公共危險罪法定值近3倍，警方依法將其移送偵辦。

警方製作筆錄時，鄭男因酒醉，在拘留室內睡的安穩。隨後移送至地檢署複訊，鄭男以經濟狀況不佳為由，試圖爭取較輕刑刑責並降低民事賠償金額，羈押庭法官認為，鄭男涉犯重罪，且有畏罪逃亡、規避追訴及審判之處，當即裁定羈押。

