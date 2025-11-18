否認「一國兩區」影響鄭黃會 周榆修：藍白合會在既有基礎上往前邁進

在野藍白兩黨主席「鄭黃會」明天登場，下午兩黨黨務高層前往會面場地場勘。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑昨天拋出「一國兩區」兩岸整合構想，與民眾黨主席黃國昌過去主張相悖，也被解讀恐影響明天「鄭黃會」氣氛。民眾黨秘書長周榆修今表示，整個在野合作是台灣人民希望，一定會在既有基礎上往前邁進。

至於民眾黨的國家定位，周榆修說，就是「中華民國是我們的國，台灣是我們的家」，而維護中華民國主權與民主生活制度，是兩黨一致的期盼，希望國民能有好日子過。

