否認「霸王餐」挾怨！ 坦承被激到動手 男子：事後悔恨

這起疑似吃霸王餐引發的糾紛，當事人謝姓男子事後也出面說明，強調真的裏頭有小強才會向對方反應，沒想到對方咄咄逼人，才會讓他情緒失控，雖然事後悔恨想跟對方道歉，但根據了解，他曾有傷害及酒駕前科，行為失控已經不是第一次。

老闆娘因擔心再次遭到攻擊，不敢繼續出門擺攤。（圖／TVBS）

事發數日後，受害的老闆娘仍然情緒低落，無法走出被攻擊的陰影。她的眼睛布滿血絲，左臉持續紅腫，醫生表示需要時間才能痊癒。由於謝男就住在她攤位附近，老闆娘因擔心再次遭到攻擊，不敢繼續出門擺攤。老闆娘的兒子表示，母親被打後送醫時血壓飆升到201，整個人都受到驚嚇，作為子女實在無法容忍這種行為。

謝姓男子事後出面表示承認動手後感到後悔。（圖／TVBS）

謝姓男子事後出面澄清，否認打人與霸王餐有關。他解釋當時確實在食物中發現蟑螂才向店家反應，並非為了逃避付款。謝男表示，是因為老闆娘態度不佳，連續兩次挑釁他「不然你現在要打我嗎」，才讓他情緒失控，打了對方一巴掌後就離開了。他也承認動手後感到後悔，認為自己的行為對老闆娘很不好意思。

謝男平時靠打零工維生，與父母同住，經常在鄰近商圈解決三餐。根據了解，這已經不是他第一次發生暴力事件，除了有酒駕前科外，日前也曾在其他地方打人並被控傷害，顯示他存在明顯的情緒管理問題。

這起暴力事件造成老闆娘左臉紅腫、眼睛布滿血絲，並引發高血壓症狀。（圖／TVBS）

讓人意外的是，鄰居眼中的謝男卻是個相當客氣、溫和的人，完全看不出他會有暴力行為。然而，當遇到糾紛時，他卻選擇用拳頭解決問題。如今他再次被提告，他年邁的母親以及罹患肝癌三期的父親，只能再次出面幫忙處理這起事件。

