否認1月底重啟「國共論壇」 鄭麗文：能夠感受到來自北京的善意

[Newtalk新聞] 外界盛傳「國共論壇」將於1月底重啟，但國民黨對時間表仍未對外公布。對此，國民黨主席鄭麗文今（20）日明確回應指出，「不是1月底」，並強調相關時間仍在規劃中，待具體確定後，將在第一時間正式召開記者會對外說明。

國民黨主席鄭麗文今日拜會前總統馬英九，並於會後接受媒體聯訪。

鄭麗文表示，面對當前兩岸兵凶戰危、國際社會高度關注的情勢，國民黨一定要負起歷史的重責大任，扭轉乾坤，推動兩岸融冰、化解對立，同時舒緩目前極度緊繃的局勢。因此，國民黨希望能夠積極推動兩岸交流與對話。

針對外界關注的論壇形式與時間，鄭麗文直言，未來第一次智庫交流論壇的具體安排，待完全確定後，一定會在第一時間對外正式公布，向社會大眾說明。

談及整體兩岸交流的方向，鄭麗文認為，推動對話與和平是多數台灣主流民意的高度期待，因為這不僅關係到下一代是否被迫走上戰場，也牽涉台灣戰後累積的經濟與民主成就，不應因戰爭而毀於一旦。她指出，目前來自民間對於和平的期待與期盼相當高。

鄭麗文也強調，國民黨不能畏首畏尾，更不能逃避這個歷史責任。她相信，隨著民間期待與支持持續升高，社會可以放心推動相關交流。她並直言，自己至今能夠感受到來自北京的善意與誠意。

鄭麗文進一步表示，希望這次破冰行動，能夠讓兩岸真正走向和解與和平的道路，這不僅是台灣主流民意的期待，也是國際社會的期待。在當前國際局勢動盪不安的時刻，她期盼兩岸能夠發揮「定海神針」的穩定效果，讓世界在混亂之中看見和平的希望。

