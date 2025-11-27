否認1.2兆預算讓台灣變兵工廠 張惇涵以大谷翔平妙喻「夠強才會被敬遠」

張惇涵以大谷翔平做比喻，強調國防要夠強，敵人跟對手才會敬而遠之。資料照，路透社



總統賴清德昨宣布啟動「守護民主台灣國安行動方案」，預計8年投入1.25兆國防預算，向美國採購新型武器提升不對稱戰力，打造「台灣之盾」；此番宣示引發國民黨主席鄭麗文痛批，會讓台海變成火藥庫、台灣成為兵工廠。對此，行政院秘書長張惇涵今天（11/27）以美國職棒大聯盟（MLB）為例，日籍球星大谷翔平頻頻被保送（日語「敬遠」），就是因為夠強，如果國防夠強，對手跟敵人就會敬而遠之，不是要成為兵工廠。

行政院會今通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，預計未來8年（2026至2033年）暫匡列投入1.25兆元經費。行政院長卓榮泰與張惇涵出席院會後記者會。

廣告 廣告

張惇涵表示，昨天國民黨立委葉元之質詢運動部長李洋時，詢問如何對付大谷翔平，這讓他想到MLB世界大賽第三戰，大谷翔平前四打席都打出安打，後面四個打席被對手故意四壞球保送，故意四壞球保送日文就是「敬遠」。

張惇涵表示，拉回國防來看，如果自己夠強，對手和敵人就會對你敬而遠之，這就是總統賴清德與院長卓榮泰不斷強調和平要靠實力的原因；他強調，增強國防是為了避戰和和平，不是要成為兵工廠。

更多太報報導

誇張！疑台灣人戲謔稱香港「你們也有101煙火」 國內外網友狂砲

關穎鼓勵「多找砲友」 理科太太尷尬吐6字

賴清德提1.25兆國防預算 呂秀蓮：納稅錢通通買武器，活著有什麼意義？