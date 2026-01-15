否認1.25兆僅3000億對美軍購 國防部嘆鬼打牆：與外傳「顛倒」

行政院召開院會後記者會。（張薷攝）

民眾黨主席黃國昌稱，行政院去年提出的1.25兆國防特別預算中，只有3000億是對美軍購，其他相當高的部分並非軍購項目。國防部副部長徐斯儉今日在院會後記者會表示，過往都是付委審查後才召開會議說明，必須在合法正當的程序中進行，並提到，「對美軍購只需3000億」並非事實，實際情況是在台生製約3000餘億，其餘為對外採購，和外界所傳的情況是顛倒的。

徐斯儉今也親上火線出席記者會闢謠，他表示，直接以特別條例匡列特別預算，主要是希望透過一次性的預算配付，確保資源能夠穩定集中，進而加速獲得所需要的裝備。他強調「沒有黑箱作業，也沒有空白授權」，由於特別預算與條例必須經立法院通過後才能授權編列預算，不可能有空白授權，1.25兆只是上限。

廣告 廣告

徐斯儉指出，根據我國的《國家機密保護法》以及美方的安援規定，必須等到美國政府對外公布之後，我方才能對外公開個別的購案，前陣子美國行政部門已經有5案通知國會，還沒有公布的我不能說，目前還有4案尚未通知，因此無法對外整體公開說明。

徐斯儉強調，因此現在不能做整體的對外說明，「這有法律原因，不是黑箱作業」。有委員或外界說為什不對外說，問提是現在還沒付委，國防部沒有機會說明，我們當然願意說明，但是必須要在正當的程序裡面說明，「現在還沒有付委，怎麼辦？現在有點鬼打牆」

徐斯儉表示，為了解決這最大難題，國防部有最大的善意，因此立法院外交及國防委員會召委王定宇已排定機密會議說明，但他強調，因為法案尚未付委，所以這不是審查，只是說明，過往都是付委後才召開會議說明，「不是不願意說明，是要給我們一個機會說明，一個合法的機會，不是黑箱作業」。

徐斯儉提到，關於金額的問題，首先，因為條例只有一個總金額上限的授權，所以現在不可能向外說明具體金額，「但是我們不是沒有預擬，但因為條例還沒有過所以不能向外說明，外界所傳，僅有3000餘億向美購買，絕非屬實」。

徐斯儉說，實際上，1.25兆當中，大約只有超過3000億是用在台灣製造，其餘的大部分都是向外採購，與目前外界傳聞恰好顛倒，在3000億之外，幾乎都是向外採購。

徐斯儉解釋，採購方式分為三種，第一種是軍購，也就是中華民國政府透過美國政府向美國廠商購買；第二種是商購，也就是公開招標，公告品項與數量；第三種是台製或台灣提升；現在無法對外說明具體的經費分配，並不是沒有規劃，只是條例還沒通過，無法對外說明。

徐斯儉強調，關於預算的編列，需要跟多方縝密協商、科學編列後，根據國防部對於外部威脅所擬定的防衛戰略及建軍計畫，這計畫是5年，編列所需預算。因為現在外部情況威脅嚴重，希望用穩定資源一次購得多年期的預算，這樣採購時才會穩定。

【看原文連結】