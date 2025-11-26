否認1.25兆軍費是美施壓 賴清德：壓力來自中國

賴清德總統今宣布1.25兆的軍購特別預算，彰顯台灣捍衛民主的決心。對於是否是受到美國壓力？賴清德強調，絕對不能夠倒果為因或本末倒置，台灣編列這筆國防特別預算，目的是在保護台灣國家安全，主要的壓力是來自中國的併吞，進行對國家安全跟區域和平穩定的投資，而不是其他方面。

賴清德總統今親自召開記者會，宣布軍購特別預算，預計8年投入1.25兆的經費，以及公布2項行動方案。賴清德在簡報致詞時也提到，北京當局也以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高台灣周邊演習與飛彈侵擾，企圖以武逼統、以武逼降。

對於編列高額國防特別預算是否被美方施壓？賴清德表示，我們絕對不能夠倒果為因、本末倒置，編列國防特別預算的目的是在保護國家安全、維護民主自由的生活方式，主要的壓力來自中國的併吞，不論是文攻武嚇或對台灣的統戰滲透都有日益增強的情勢，台灣為了保護自身安全、維護台海的和平穩定，不得不對國家安全和區域和平穩定的投資。

賴清德指出，所以壓力是來自中國這個併吞者，就如同民眾在家裡裝監視器，不是因為鄰居的壓力，而是來自於小偷可能入宅偷竊，為了讓住家更安全，才會花錢裝設監視器。因此同樣的，國家編列國防特別預算，提高國防力量，也是為了要防止中國的併吞並不是來自其他方面。

