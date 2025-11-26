否認1.25兆軍購遭美施壓 賴清德：也跟關稅談判沒關係

總統賴清德今（26）日召開國安高層會議，宣布將分8年對美增加400億美元（約1.25兆新台幣）的特別軍購預算案，被問到是否受到美方施壓，賴清德回應，「沒有，壓力來自侵略者」。另外，被問到軍購是否會影響關稅談判，賴清德也表示，「這筆特別預算跟關稅談判沒有關係。主要是展現台灣守護國家的決心。」

總統賴清德。（圖／中天新聞）

賴清德宣布台灣將推出歷史性的400億美元國防特別預算，打造「台灣之盾」另外還在記者會上提出三大目標，除了將軍購預算在2030年前提升至GDP 5%外，還要在2027年前，達成國軍聯戰部隊的高戰備能力，有效嚇阻中國威脅。

記者會現場媒體提問，這筆400億軍購特別預算是否來自美方壓力？賴清德回答，「我們絕對不能夠倒果為因，編列這一筆預算目的是在保護國家安全，維護民主自由的生活方式，主要壓力是來自中國的併吞。不僅是文攻武嚇，或是對台的統戰滲透都與日俱增。」

賴清德強調1.25兆軍購並非來自美方施壓。（圖／中天新聞）

賴清德還以住家裝監視器為例，表示壓力絕對不是來自鄰居，而是來自於可能會有小偷想要入宅偷竊，為了讓住家更安全，才會去買監視器。

另外，還有媒體詢問，賴政府在這個時間點宣布對美加碼400億軍購，是否與近日關稅談判有關？賴清德強調，這筆國防特別預算跟關稅談判沒有關係，「主要是展現台灣守護國家的決心，還有對於印太區域和平的承諾」。

