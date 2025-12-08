否認3張門票換鄭習會！鄭麗文狠酸綠營「府院黨加起來對付不了我一個人」
《自由時報》7日報導，「鄭習會」將於農曆年前後登場，北京當局更提出否決國防特別預算等「三張門票」為前提。國民黨主席鄭麗文今（8）日中午接受網路直播訪問時表示，民進黨一天到晚扣她帽子，昨天又說鄭習會，什麼三張門票，很會編故事，每天編不完。鄭麗文直言「可見民進黨多緊張、多害怕，要超前部署了」，因為民進黨的的立場、論述漏洞百出。鄭麗文揶揄，更重要的是國際社會不再支持民進黨，賴清德總統上任都快兩年了，還是無法過境美國，困境已經非常明顯。
鄭麗文指出，自己上任一個多月，除出席各地方黨部黨慶，也會見各國駐外代表及外媒訪問，期間充分體會到，在民進黨長期經營國際媒體之下，國民黨如何被嚴重扭曲、抹黑，甚至許多駐台外媒也充滿敵意與誤解，但國民黨仍要勇敢走出去，因為她有百分百的自信，國民黨的立場和主張，才是真正對台灣和兩岸好，也符合國際社會的期待與利益。鄭麗文透露，很多駐台代表一開始對她充滿好奇，甚至有點保留，但仍希望進一步與國民黨互動與交流。
鄭麗文表示，外界都說各國駐台代表與她會談的重點是軍購，「你們都錯了」，台灣具有多重要的戰略價值，民進黨卻讓台灣走到只剩下價錢，所以要掏錢買軍購。鄭麗文指出，與外國駐台代表除了談如何深化經濟、教育、科技與區域交流，重點都放在如何讓兩岸和平穩定。鄭麗文轉述，外國駐台代表花了很大篇幅闡述清晰的訊息，兩岸絕對不可以有戰爭，因為一但開戰，全世界無法承受後果，不要說各國可能被捲入，光是經貿就要付出非常慘痛的代價，那絕對不是一個俄烏戰爭可以比較的。
鄭麗文強調，隨便講發動戰爭是很簡單的事，但要在歷史糾葛的狀況下啟動和解，很可能是漫長艱辛的一條路，不但需要台灣主流民意堅定的選擇和平、不選擇戰爭，還需要兩岸釋出共同的善意跟誠意，更需要國際社會高度的體認支持，否則兩岸一旦發生戰爭，很可能是第三次世界大戰，更可能讓全世界的經濟面臨毀滅性的打擊這就是她與外國駐台代表會談時共同表達的想法跟願望。為此鄭麗文喊話民進黨「不要再一天到晚扣帽子」，針對「鄭習會」相關報導，鄭麗文直言「很會編故事，每天一直編不完」，嘲諷民進黨非常緊張、害怕，要超前部署了，「府院黨加起來對付不了我一個人」。
