吧檯突竄火光！業者嚇傻：靜電嗎？ 專家：應是電線短路

台南市 / 綜合報導

台南一家餐飲業者，日前作業期間，吧檯水槽旁突然冒出一陣火光，伴隨巨大爆炸聲響，員工嚇傻，懷疑是靜電造成？物理專家看影片，認為靜電會產生的火光，不會這麼大，研判電器短路，形成這種狀況。只不過，天氣冷了，民眾得注意，因為專家說，冬季乾冷，空氣濕度低於40%，容易形成靜電，在特定的條件下，也可能引發火苗。

店家監視器拍下，工作人員，吧檯內執行作業過程，突然水槽旁冒了一道火光，工作人員，往後退了一步，搞不清楚發生什麼狀況，將過程放上網路，寫下，這究竟什麼原理，是靜電嗎？還是空氣中爆炸？業者說：「這個地方就有一個火花砰了一聲很大聲，然後客人也有看到，然後員工也有嚇到，所以我就覺得很神奇，就是怎麼會突然有一個爆炸聲。」

拍攝地點是，台南一家餐飲業者，過去曾未遇過這狀況，卻突然，冒出火光還伴隨爆炸聲響，懷疑是靜電造成，業者說：「是沒有看過這麼強的靜電爆炸，對，所以就想說在網路上發文問問看，網路上的厲害的人或是專家，有沒有什麼不一樣的想法或見解。」

以往靜電引起火花的事件，也曾發生在國外的加油站，疑似因為手機及民眾衣物產生的靜電，造成易燃氣體瞬間被引燃，在新竹一名男子不慎跌倒，燒成一團火球，因為當時穿著有「聚酯纖維」的排汗衣，和地面磨擦後發生靜電，專家說一旦空氣濕度低於40%，就可能形成靜電引火的情況。

不過這次，餐廳發生的火花，物理專家這樣解釋，南英商工電機空調科主任歐國清說：「在水槽旁邊那水有時候潮濕的話，也可能會引起短路。」瞬間短路形成火花，因為理論上，靜電形成的火花，不會這麼大，研判是作業區附近有電線，而引起的短路走火。

