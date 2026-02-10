「含不住想要你」巨獸博士與小三火辣對話曝 正宮赴美團聚驚見人夫跨海調情小三互稱主人

人夫把手機密碼設成兒子生日，妻子輕易開啟手機看到鹹溼的外遇簡訊，怒揭姦情。示意圖

手機密碼千萬別設太簡單！一名人妻與丈夫結婚近10年，原以為丈夫隻身赴美工作是為了養家，沒想到她帶著孩子跨海團聚後，竟意外發現丈夫與女子小如（化名）長期互傳裸照及極其露骨的性暗示對話，對方甚至甜喊丈夫為「超愛我的巨獸博士」。士林地院審理後，認定兩人互動已嚴重侵害配偶權，判決人夫與小如須連帶賠償50萬元。

判決指出，這對夫妻於2013年結婚，育有3名未成年子女。人夫2021年底因工作關係先行赴美，妻子則在2022年7月帶著孩子前往美國共同生活。 不料同年10月，人妻因丈夫手機密碼設定為「兒子生日」而輕易解開，意外驚見丈夫自同年4月起，便頻繁與小如互傳訊息，內容不但互傳生殖器與胸部裸照，更以「主人」、「老闆」、「小寶寶」等親暱稱呼互撩。

鹹濕對話內容曝光：「含不住想要你」

根據法院檢視的對話截圖，內容極度挑逗。小如曾傳訊：「早餐想要點簡氏高蛋白飲（含著吸吸吸）」、「含不住了啦」，人夫則回覆：「喔～好舒服喔，全部都會給你喝完」。 小如更曾大膽表白：「想要巨獸香滑順口的汁」、「想讓你幹」，並傳送多張全身裸照索取評價。 人妻看著朝夕相處的丈夫與他人的曖昧對話，精神幾近崩潰，隨即帶著孩子返台並訴請離婚，雙方已於2024年底和解離婚。

丈夫辯稱「跨海無接觸」遭法官打臉

人夫在法庭上辯稱，妻子是趁他熟睡時非法錄影取證，侵害其隱私權，應無證據能力。 此外，他強調對話期間他人身在美國，與人在台灣的王女相隔兩地，僅是尋求「心理支持」而無實際身體接觸，並否認有侵害配偶權的意圖。

法官考量婚姻不忠行為具有高度隱密性，原告以解鎖密碼方式取證，手段與目的並未違反比例原則，認定對話紀錄具證據能力。 法官更指出，兩人的對話充滿性暗示與調情語句，已明顯超越一般社交往來的界線，足以動搖婚姻共同生活的圓滿與幸福，構成共同侵害配偶身分法益。

士林地院斟酌三方身分、經濟能力及侵害程度，考量小如明知對方已婚且育有三子，仍發展逾越分際的關係，導致對方家庭破碎並需獨自照顧幼子，精神痛苦巨大，最終判決人夫與小如應連帶賠償50萬元精神慰撫金。全案仍可上訴。



