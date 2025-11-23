含敏感資料 美海軍打撈上月墜入南海2架軍機
美國太平洋艦隊(U.S. Pacific Fleet)轄下航空母艦尼米茲號(USS Nimitz)上，一架MH-60R「海鷹」直升機及一架F/A-18F「超級大黃蜂」戰鬥機，10月26日在30分鐘內相繼墜入南海，盡管所有人員安全脫險，但事件受到廣泛關注。相隔近一個月後，海軍一艘打撈船已駛抵現場展開打撈工作。
美國軍事網站「戰區」(THE WAR ZONE) 報導，海軍一艘打撈船正在南海出事地點作業，美國海軍其後向包括CNN在內的媒體證實有關消息，但未有透露飛機墜海具體地點或打撈船的當前位置。海軍21日也向有線電視新聞網（CNN）證實，一艘打撈船正在南海作業。
MH-60R直升機及F/A-18F戰機，都不是海軍最先進的軍機，但機上均有有用情資，若殘骸落入敵方手中，或會洩漏有價值的情報。
美國太平洋司令部聯合情報中心前主任舒斯特(Carl Schuster)向CNN說，若能夠從戰機殘骸及系統套取情資，是足以了解其技術優勢及找到擊敗方法。
他又說，中國從未獲得F/A-18F 戰機，因此若真的落在中國手上，北京就能收集到資訊，有助提高其海軍艦載殲-15T 戰機的作戰性能；此外MH-60 搭載的反潛作戰系統可能比中國的更先進。
對於中國是否會加入競逐打撈行動，舒斯特表示，光是因地理位置，北京打撈沉船就占了主場優勢，「如果中國把這當成一場競賽，可以預見它會盡可能阻礙美軍救援工作」。
在戰機墜海事件發生後，中國外交部發言人郭嘉昆表示，如有需要，可向美國海軍提供人道援助。
據此美國海軍勢必加快打撈行動，第七艦隊駐日發言人證實，「隸屬於軍事海運司令部(Military Sealift Command)打撈船薩爾沃號(USNS SALVOR）已抵達現場作業」。根據海軍文件，「薩爾沃號」能夠從海底打撈重達300噸的物體。
F/A-18戰鬥機的最大起飛重量約為33噸，而MH-60直升機的重量約為11噸。
另外，美國海軍協會網站(USNI) 報導，原本駐紮在日本的喬治‧華盛頓號(USS George Washington)航空母艦17日經呂宋海峽進入南海，正在打撈兩架墜海軍機的地點附近活動。
