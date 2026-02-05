含淚喊話歹徒！美名主播8旬母遭綁架 川普親令聯邦單位助搜救

美國《國家廣播公司》（NBC）知名主播薩凡納．古瑟里（Savannah Guthrie）84歲的母親失蹤，研判遭到綁架。總統川普表示，已與古瑟里通話，告知她正調動聯邦執法資源，立即配合家屬及當地執法部門進行搜救，要讓她的母親安全返家。

古瑟里 （中）與家人拍片 向歹徒喊話。 （圖／路透社）

根據《國會山報》（The Hill），54歲的古瑟里是《NBC》晨間新聞節目「今日秀」（Today）共同主持人。她的母親南希（Nancy）週末時在亞利桑那州土桑市（Tucson）郊外住家附近失蹤。

據了解，南希1月31日晚間與家人共進晚餐後被送回家，隔日（2月1日）上午卻缺席教會禮拜，教會因此通知家屬，家人搜尋住家未果後隨即報警。

本案調查工作由皮瑪郡（Pima County）警長納諾斯（Chris Nanos）與聯邦調查局（FBI）聯手進行。納諾斯表示，官方相信南希是在住家中遭人強行帶走，「可能是綁架或誘拐案件」。

警方判定南希在家中遭人強行帶走。（圖／美聯社）

警方稱，南希並無失智症狀，認知功能正常，但行動能力有限，無法獨自步行超過50碼距離，且每日需服用藥物，若中斷用藥恐危及生命。

川普3日在白宮告訴記者，這是「非常不尋常的情況」，並透露擬在稍後致電古瑟里。當被問及是否承諾派遣更多聯邦探員協助搜尋時，川普回答稱，「當然」。

報導引述知情人士透露，川普在4日致電古瑟里，向她與家人表達支持。這位主播與其手足在社群平台Instagram上傳影片，聲淚俱下懇求歹徒釋放她們的母親，並要求提供南希仍活著的證據。

古瑟里原定於6日主持米蘭冬季奧運開幕典禮。《NBC》體育台已於3日宣布，古瑟里將不會參與本次冬奧的轉播工作。

