含碘食物TOP清單：海帶、海藻、魚貝類、穀類全解析

國人逾半數碘營養不足！由於市售食鹽並非全部為碘鹽，國民健康署推測民眾可能因為長期未食用加碘的鹽，加上又少吃含碘食物，而有碘缺乏情形發生。

碘是維持甲狀腺功能的必須營養素，甲狀腺分泌的甲狀腺素可以促進身體代謝及組織生長。若碘攝取不足，容易令人覺得疲倦、怕冷、甲狀腺腫大（即俗稱的大脖子），嬰幼兒易造成發育不良或心智功能障礙（即呆小症），也會因為代謝變慢而讓人容易變胖。

吃含碘的鹽，是最快補充體內碘營養不足的方法之一。除了選用碘鹽，最好也能搭配攝取含碘豐富的天然食物，尤其外食者因為無法確定餐廳業者是否選用加碘鹽，建議平常要攝取含碘食物。不過，長期缺碘的人如果突然攝取大量的碘，可能會有誘發甲狀腺腫的副作用，最好是養成均衡飲食的習慣慢慢補充。

含碘多的食物如海帶、海帶芽、紫菜、海苔等海藻類，每100公克海帶含碘200微克，適合素食者選用，其他海產魚貝類如蛤蜊、蚵等，則每100公克也含碘50～80微克，葷食者若擔心膽固醇過高，宜適量攝取。一般食物也含有少量的碘，如穀類、糙米、燕麥等每100公克含5～6微克，蛋每100克（2顆）含8～9微克的碘。

世界衛生組織建議食用碘鹽補碘，要與減鹽的健康生活習慣併行，以免影響高血壓患者的健康。根據衛福部建議，成年人平均應攝取140～150微克的碘，若以市售含碘鹽每公克含20微克計，每天攝取6公克含碘鹽，加上日常含碘食物來源的補充應已足夠。

（本文摘自<常春月刊>，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

