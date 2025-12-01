含禁藥鯛魚排流向18縣市！ 全聯進貨1.5萬片「9成已下肚」

高雄市衛生局執行食品抽驗計畫時，發現全聯福利中心販售的「台灣鯛魚排」檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」超標，該批問題魚排已流通至全台369間全聯分店。衛生單位調查顯示，全聯進貨數量高達15,624片，已售出13,793片，僅回收1,831片，涉及全台18個縣市。

全聯路竹中正分公司的「台灣鯛魚排(大)」產品被驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm。(圖/高雄市衛生局)

高雄市衛生局表示，他們在10月間執行「114年食品抽驗計畫」時，抽查全聯路竹中正分公司的「台灣鯛魚排(大)(效期:2027年9月16日)」產品，檢驗結果發現含有動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，違反「不得檢出」的檢驗標準。發現問題後，衛生局立即要求回收該批商品，並通知源頭供應商所在地的雲林縣衛生局進行後續調查。

雲林縣衛生局食品衛生科科長林小玲指出，該產品來自轄內某合作社，合作社內已無相關產品庫存，總計3,125公斤的問題魚肉全數販售給全聯。經追查後發現，這批魚排供應給全台共369間全聯分店，全聯進貨數量為15,624片，其中已售出13,793片，僅回收1,831片。

許姓養殖業者喊冤，強調30多年來從未用過此藥，漁業署推測可能是水源汙染。(圖/雲林縣衛生局)

在雲林縣內，僅斗六一間門市進貨120片，已售出6片，剩餘的114片已全數下架。雲林縣衛生局進一步說明，這批問題魚排流通範圍相當廣泛，涉及縣市包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、金門縣及澎湖縣等18個縣市。

衛生單位已要求全聯福利中心加強產品管理，並持續追蹤問題魚排的回收情況。消費者若購買到該批次的台灣鯛魚排，可返回購買門市辦理退換貨。

