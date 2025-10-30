含糖飲料是粒線體毒物 恐害腎「缺電」整組壞掉

腎臟健康的關鍵在於細胞中的「粒線體」，這些被稱為生命「發電廠」的細胞器官一旦出問題，腎臟就會「缺電」而受損。他特別提醒，許多人日常喜愛的含糖飲料對粒線體而言是毒物，長期飲用恐導致腎功能受損，呼籲民眾應減少攝取。

含糖飲料會傷害粒線體，因而傷害腎臟健康。（示意圖／Pixabay）

腎臟科醫師洪永祥在其臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」中解釋，粒線體存在於人體每個細胞中，負責將食物和氧氣轉換成細胞能使用的能量形式——三磷酸腺苷（ATP）。當粒線體健康運作時，腎臟細胞能穩定工作；但若粒線體功能受損或失衡，腎臟就會因能量不足而受損，甚至發展為慢性腎病。

根據洪永祥的說明，有四大因素會持續破壞粒線體，導致器官能量不足：首先是老化與氧化壓力，年紀增長時粒線體DNA容易被自由基攻擊，造成「能量短路」；其次是高糖與高脂飲食，糖尿病患者的粒線體過度分裂，電子傳遞鏈效率下降，在糖尿病腎病變患者尤為明顯。

此外，長期壓力與睡眠不足也會使腎臟與肌肉細胞的粒線體功能異常，連續睡眠剝奪會增加粒線體氧化損傷；最後，某些止痛藥如非類固醇抗發炎藥物及環境中的重金屬，已被證實會破壞粒線體膜電位，進而導致腎小管受損。

為保護粒線體健康，洪永祥提出四項建議：在飲食方面，應多攝取天然、少加工食物，特別是地中海飲食，包含橄欖油、魚油、堅果、深綠蔬菜與新鮮水果，這些食物可提升粒線體氧化代謝效率、減少腎臟發炎。富含抗氧化物的藍莓、綠茶和多酚類水果，能中和自由基，減輕粒線體損傷。研究也顯示，輕度間歇性斷食能促進粒線體自噬修復。

運動方面，洪永祥強調有氧運動是最自然的粒線體保養方法，建議每週進行五次、每次30分鐘的中度有氧運動，能促進粒線體新生，增強細胞能量產生能力。簡單的日常活動如多走路、爬樓梯，也能讓腎臟保持活力。

睡眠與壓力管理同樣重要，睡眠不足會嚴重破壞粒線體，進而導致腎功能衰退。 （示意圖／Pixabay）

睡眠與壓力管理同樣重要，睡眠不足會嚴重破壞粒線體，進而導致腎功能衰退。研究發現，長期睡眠不足的動物，粒線體呼吸鏈效率下降超過25%。洪永祥建議透過冥想、深呼吸和規律的睡眠時間表，幫助粒線體修復。

最後，洪永祥特別提醒應避免接觸粒線體毒物，包括減少使用止痛藥、避免長期暴露於重金屬環境、減少含糖飲料攝取以及戒菸，這些都是實際有效的粒線體保護策略。

「很多人只關心腎臟能不能『過濾』，卻忽略了背後需要龐大的能量供應，」洪永祥強調，粒線體就像腎臟的「電力公司」，當發電廠停擺，整個系統都會崩潰。因此，保護腎臟健康不僅需要控制血壓、血糖，更應從飲食、運動、睡眠等多方面著手，全面照顧好體內的粒線體。

