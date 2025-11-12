含著棒棒糖就聽得到IVE的歌曲？李懿、夏和熙也嘗鮮「骨傳導棒棒糖」

近期有一種「可以聽音樂的棒棒糖」在台灣掀起熱潮，這款外表平凡的棒棒糖，能讓食用者直接聽見音樂。當人們將它放入口中，K-pop音樂如同演唱會一樣直接在耳邊響起，引發民眾瘋狂搶購，也讓藝人李懿興奮的直接跳起舞來，就連安心亞、夏和熙等多位名人也爭相體驗，成為社群媒體上最熱門的話題。

李懿買了近期暴紅的「骨傳導棒棒糖」，親自體驗一邊吃糖一邊聽歌的快感。（圖／翻攝李懿IG）

這款骨傳導棒棒糖的獨特之處在於其聲音傳遞方式。藝人李懿分享體驗時表示，當棒棒糖接觸上顎或被牙齒咬住時，聲音會變得更大聲，因為它是透過骨傳導原理運作。她描述這種感覺就像音樂會貫穿整個頭部，產生顱內共鳴的奇特體驗。李懿對這種新奇體驗讚不絕口。

雖然這類產品在歐美地區早就已出現，但此次在台灣爆紅主要是因為融入了K-pop音樂元素。這些棒棒糖採用隨機抽的方式，讓消費者有機會聽到IVE或SEVENTEEN以及aespa的音樂，增加了嘗試的樂趣。許多台灣人甚至特地到韓國超商掃貨。一位韓國民眾表示，雖然這類產品在韓國並非特別常見，但在小學生群體中尤其受歡迎。

安心亞與夏和熙也來開箱骨傳導棒棒糖，玩得好開心。（圖／翻攝安心亞IG）

安心亞和夏和熙也在社群媒體上分享了他們的體驗，玩得不亦樂乎。這也引發了大眾對聲音傳遞原理的好奇。物理老師黃邦解釋了背後原理，他表示這種棒棒糖是透過另一種路徑，將聲音能量直接透過頭骨傳遞給耳蝸，再由耳蝸製造訊號給大腦，最終產生聽覺。這種創新的音樂體驗方式讓人彷彿置身演唱會現場，吸引了許多民眾躍躍欲試，想要親自體驗這種新奇的感官享受。

