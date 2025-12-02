含蘇丹紅化粧品回收品項增加到20項！原料進口商挨罰500萬

化粧品含蘇丹色素事件，食品藥物管理署11/25晚間公布最新的下架回收產品資訊，使用到含蘇丹色素四號、須下架回收的產品從18項增至20項，進口問題原料的亦鴻企業有限公司沒有善盡產品安全性把關責任，被開罰新台幣500萬元。

須回收品項數量眾多 還在統計中

根據食藥署最新公布的回收產品資訊，有部分尚未售出，有的做成半成品，有的已經外銷到海外。食藥署副署長王德原表示，應回收的所有產品數量和流向，還在由地方衛生局確認中。

廣告 廣告

看更多：吃到、擦到蘇丹紅怎麼辦？營養師推薦8大「清道夫食物」代謝蘇丹紅

食藥署指出，全案依違反《化粧品衛生安全管理法》的規定，含蘇丹色素四號的化粧品回收屬於「第1級回收」，製造或輸入業者必須在14天內完成產品回收作業，14天期滿沒有完成，可處1萬～100萬元罰鍰。

進口原料沒把關安全性

至於把含蘇丹色素原料賣給下游廠商的亦鴻企業有限公司，因為沒有善盡產品安全性把關的責任，且沒有如實提供合格的原料檢驗報告，造成公共危害，依《化粧品衛生安全管理法》開罰新台幣500萬元罰鍰。

看更多：買到快退貨！18款化粧品用到致癌蘇丹色素四號 食藥署籲快停用

看更多：化妝品竟有蘇丹色素！2款卸妝膏、護唇油下架回收 14家產品清查中

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源．諮詢專家／食品藥物管理署．王德原副署長

更多健康2.0報導

這疾病惡化「5人死1人」餘命損失10年！健保加碼2500萬升級治療方案

5歲女童腹痛竟是A流 重症2周葉克膜也救不回！未打流感疫苗超危險

日韓流感大爆發！H3N2變異株K分支更毒？遊日韓必看防疫攻略



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章