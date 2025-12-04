含金屬碎片起司絲大量流入美連鎖超市 FDA緊急召回25萬箱

美國食品藥物管理局（FDA）最新報告揭露，超過25萬箱的袋裝切絲起司可能混入金屬碎片，正在進行大規模的自願性召回。這批受影響的產品主要由大湖起司公司（Great Lakes Cheese Co.）生產，並已廣泛流入全美主要零售通路，包括沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）、奧樂齊超市（Aldi）以及H-E-B等大型連鎖超市。由於這些產品多以消費者熟悉的「商店自有品牌」形式販售，且數量龐大，引發了市場對於食品安全的高度關注。

《NBC NEWS》4日報導，根據FDA發布的詳細報告指出，這項召回行動最早於10月3日由大湖起司公司啟動，並於12月1日被官方正式標註歸類，目前狀態顯示為「正在進行中」。受影響的具體品牌清單包括目標百貨旗下的「Good & Gather」、奧樂齊超市的「Happy Farms」、沃爾瑪的「Great Value」以及H-E-B超市的「Hill Country」等。報告明確指出，召回的肇因源於「供應商原材料中潛在的金屬碎片」，這意味著生產源頭的污染可能導致最終產品含有異物。

此次事件被FDA定調為「第二級召回」。根據官方定義，這類食品安全事件意味著接觸該產品可能會導致「暫時性或醫學上可逆的健康不良後果」，至於造成嚴重或致命健康危害的機率則相對微小。儘管如此，此次召回的地理範圍相當廣泛，影響遍及全美超過30個州，包括阿拉巴馬州、加州、佛羅里達州、堪薩斯州、明尼蘇達州、紐約州、新墨西哥州及威斯康辛州，甚至連波多黎各也在分銷名單之列。

FDA指出，大湖起司公司並未針對此次涉及數十萬箱產品的召回發布公開新聞稿來主動告知大眾。截至3日為止，該公司面對媒體的置評請求也尚未做出立即回應。

