含金量爆表的一餐！被酸「一群老妖婆」 李明川霸氣回應反殺酸民

記者林宜君／台北報導

一張聚餐合照，意外掀起網路正反兩極討論。滿桌歌壇重量級天后同框，卻遭少數酸民出言不遜，造型師李明川親自回應，以高EQ態度正面迎擊。資深造型師李明川出道多年，身兼主持、音樂等多重身分，在演藝圈人脈深厚。日前他在社群平台分享一場私下聚餐照片，座上賓全是樂壇與主持界的重量級前輩，包括張小燕、張清芳、葉璦菱、李翊君、方芳芳、利菁等人齊聚一堂，畫面曝光後立刻引發網友熱議。

李明川在貼文中感性寫下：「謝謝天后姐姐們，都記得帶我出門吃飯聊天。」（圖／翻攝自李明川FB）

有酸民以「一群老妖婆」形容這場聚會，對此，李明川並未動怒，反而以幽默態度回應：「我就當作是另類的稱讚」，一句話展現高EQ。（圖／翻攝自李明川FB）

李明川在貼文中感性寫下：「謝謝天后姐姐們，都記得帶我出門吃飯聊天。」多位資深女星難得同框，讓不少網友驚呼陣容豪華，留言大讚「含金量好重的一餐」、「根本是天后聚會」、「這桌太夢幻」。然而，留言中也出現不理性的聲音，有酸民以「一群老妖婆」形容這場聚會。對此，李明川並未動怒，反而以幽默態度回應：「我就當作是另類的稱讚」，一句話展現高EQ，也獲得大量網友力挺，直呼回應得體又霸氣。除了天后雲集，當天歌壇「東方不敗」張清芳也帶著大兒子一同現身，帥氣外型罕見曝光，再度掀起粉絲討論焦點。這場原本低調的飯局，最終因星光與話題性十足，成為社群上的熱門話題。

