含金量爆表！蔡依林同框CORTIS、許光漢「小S霸氣站C位」

小S站C位與CORTIS、蔡依林及許光漢合照。（圖／翻攝自蔡依林IG）





南韓音樂頒獎典禮10日晚間在台北大巨蛋完美落幕，華語天后蔡依林（Jolin）也現身擔任頒獎嘉賓，昨（11）日蔡依林在社群曬出多張與眾星的合照，其中一張與超夯男團CORTIS全員的合照中，不僅出現許光漢，小S（徐熙娣）也現身於C位一同留影，令不少粉絲相當驚喜。

蔡依林昨日在IG發出多張出席典禮的美照，開心寫下：「認識了好多可愛魅力四射的寶寶們，謝謝金唱片的邀請。」而她當晚先是用韓語打招呼，中文問候，最後以英文頒獎，並親自頒發給CORTIS與ALLDAY PROJECT新人獎，三聲道致詞獲得不少好評。

蔡依林、小S、許光漢與CORTIS全員一同合照。（圖／翻攝自蔡依林IG）

典禮結束後，蔡依林也在IG限時動態曬出與群星的合照，包括TWS、CLOSE YOUR EYES、ZEROBASEONE、邊佑錫等人的合影，而最引人注目的正是最後一張她與CORTIS全員的合照，其中除了許光漢外，C位是久未公開露面的小S。

畫面曝光後，不少粉絲猜測小S復出時間將近，從照片中可見，小S一身黑色系穿搭，頭戴黑色帽子，看起來帥氣十足，雖然帽沿壓得極低，但仍看得出她露出燦爛笑容，可見心情十分愉悅。



