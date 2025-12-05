含金量超高！利菁曬「天后級」聚餐照 張小燕、張清芳全現身

利菁在社群分享「天后宮」聚餐照。（圖／翻攝自利菁臉書）





資深主持人利菁上月受邀出席明星匹克球公益賽，透露將於年底或明年初回歸主持節目，近日她在社群平台曬出一張「天后級」合照，包含張小燕、張清芳等好友都現身，掀起網友熱烈討論。

從利菁分享的聚餐合照可見，葉璦菱、張小燕、張清芳坐在前排露出燦爛笑容，後排則是李翊君、方芳芳、利菁、知名造型師李明川等人，只見利菁身穿紅藍條紋上衣，一手搭在方芳芳的肩膀上，眾人模樣輕鬆自在，心情看似十分不錯。

利菁也配文寫下，「 天后宮聚餐」，引來不少網友留言表示：「八仙過海與王母的蟠桃宴」、「含金量好高啊～羨慕」、「哇塞，真的全都是天后級別的，祝天后們平安健康」，而李明川也逗趣表示，「謝謝天后領我入宮朝聖，謝謝姐姐們的照顧疼愛」。



