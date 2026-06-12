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即時中心／連國程、林韋慈報導

前民進黨祕書長吳乃仁因台糖售地案，遭法院判決背信罪；台北地院於本月3日拘提吳乃仁，他昨（11）日上午到案，台中地方法院表示，經訊問後，認債權人聲請將吳乃仁予以管收，為有理由，裁定准予管收，並已依法解送至台中看守所附設管收所。

賤賣台糖公司土地 台中地院：吳乃仁至今仍有大筆債務未清償

台糖前董事長吳乃仁於2014年，因為涉及賤賣台糖公司的土地，被判9個月徒刑定讞，且須賠償台糖1.7億元，但近年吳乃仁頻被指控，搭豪車、出入高檔餐廳，且一毛錢都沒還，台北地院近日受台中地院囑託拘提吳乃仁，卻沒找到人。昨日吳乃仁到案，台中地院裁定准予管收，並已依法解送至台中看守所附設管收所。

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台中地方法院裁定指出，債權人多次聲請強制執行，但債務人吳乃仁至今仍有大筆債務未清償，僅部分受償。且法院審酌相關資料與報導指出，債務人生活型態疑似仍有一定消費能力，例如出入高檔餐廳、搭乘高價車輛等情形，與其所稱財務困難狀況有所落差，因此認為其可能具備履行能力卻未實際還款。

法院：吳乃仁均未配合到庭、已難透過一般方式完成追償 裁定管收

法院曾多次要求債務人說明財產狀況、提供資料或到庭說明，但吳乃仁均未依期限配合，也未提出正當理由。期間即使法院安排訊問，債務人亦未到場，直到相關拘提消息曝光後，才透過律師表達願意出面說明。法院指出，吳乃仁在庭上表示，因居住及健康因素由子女照顧，未能如期到庭，並強調有意願與債權人協商還款。

不過法院認為，吳乃仁並未提出具體還款計畫，且始終未完整說明財務狀況。綜合上述情況，因債務金額龐大且執行成效有限，加上吳乃仁多次未配合調查與說明，台中地院認已難以透過一般方式完成追償，因此裁定准予將其管收，以確保執行程序進行。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／吳乃仁到案了！欠台糖1.7億遭拘提 台中地院裁定管收

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