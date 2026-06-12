吳乃仁台糖土地賤賣案判賠1.7億遭執行拘提 出面投案法院管收
前民進黨祕書長、台糖前董座吳乃仁，涉台糖土地賤賣案遭判刑，已刑滿出獄，但民事責任判須賠償台糖1.7億元，台糖遞狀聲請強制執行。台中地院囑託台北地院查扣吳乃仁資產，並簽發拘票請北院執行，日前拘提未著。台中地院今天表示，吳乃仁因屢次未依法到案、遭控過豪奢生活，昨天到案後已依法裁定管收。
台灣台中地方法院今天表示，中院受理台灣糖業公司聲請對債務人吳乃仁財產進行強制執行，但截至114年4月底，債權人僅部分受償，尚有鉅額債款未受償。債權人提出新聞報導等事證，顯示債務人吳乃仁有出入高檔餐廳及搭乘百萬名車等，逾越一般人通常程度的豪奢生活，足認顯有履行義務可能卻故不履行。
為釐清吳乃仁財產狀況，中院依法核發執行命令命債務人吳乃仁限期據實報告財產狀況，但吳乃仁不願報告也未提供相當擔保或遵期履行。經通知吳乃仁到庭接受訊問，卻拒不到場，亦未提出「不能報告財產狀況」的正當理由事證，便囑託台灣台北地方法院進行拘提，吳乃仁拘提未著後，委任律師向法院表示願意到院接受訊問，並於11日上午到院接受訊問。吳乃仁對於拘提未到辯稱，住所為兒子所有並出租予他人使用，他因罹患疾病生活無法自理，需由子女照顧而居住於子女住處，致未遵期到庭接受訊問及陳報相關資料，表達與債權人協商清償債務意願等語。
法院認為吳乃仁對相關主張未能提出有利事證供法院調查，雖表達有協商意願，但並未提出具體清償債務內容，債權人代理人亦當庭表示當日無法進行協商。法院審酌對吳乃仁財產強制執行已不足抵償債權，且無法發現應交付財產，並考量他屢次未依法院命令，遵期據實報告財產狀況、未提供擔保或遵期履行，顯見非「不能報告財產狀況」，堪認債權人聲請依強制執行法規定進行管收為有理由，依法裁定准予管收，並已依法解送至台中看守所附設管收所。
吳乃仁被控在台糖董事長任內，涉嫌因前民進黨立委洪奇昌關切，而改變台糖土地「只租不售」政策，把台糖土地賤賣給曾贊助洪奇昌的春龍公司，致台糖損失新台幣2億多元。全案經再審，台灣高等法院台中分院於民國103年3月間宣判，法官認定吳乃仁圖利春龍公司，判刑9月。
吳乃仁於103年5月間入獄，經縮刑，104年1月間從花蓮外役監刑滿出獄。民事責任部分，吳乃仁與春龍公司等遭判應賠台糖1.1億元確定，加計利息與衍生債務，估算達1.7億元。
吳乃仁的民事賠償案繫屬台中地方法院，台北地方法院於113年12月間受台中地院囑託，先扣押吳乃仁約1700萬元資產，台糖事後陸續追回700萬元，113年底、114年初台糖再次向法院遞狀聲請強制執行。
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