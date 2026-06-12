吳乃仁因台糖案遭執行拘提 出面投案被法院管收

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（中央社記者蘇木春台中12日電）前民進黨秘書長、台糖前董事長吳乃仁因台糖土地賤賣案刑滿出獄，但須賠償台糖1.7億元遭強制執行。台中地院今天表示，吳乃仁昨天到院後裁定准予管收，已解送至台中看守所管收。

台灣台中地方法院今天表示，中院受理台灣糖業公司聲請對債務人吳乃仁強制執行管收一案，吳乃仁於拘提未著後，委任律師向法院表示願意到院接受訊問，並於11日上午到院。

經法官訊問後，認定債權人聲請將債務人吳乃仁予以管收，為有理由，裁定准予管收，並已依法解送至台中看守所附設管收所。

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吳乃仁被控在台糖董事長任內，涉嫌因前民進黨立委洪奇昌關切，而改變台糖土地「只租不售」政策，把台糖土地賤賣給曾贊助洪奇昌的春龍公司，致台糖損失新台幣2億多元。全案經再審，台灣高等法院台中分院於民國103年3月間宣判，法官認定吳乃仁圖利春龍公司，判刑9月。

吳乃仁於103年5月間入獄，經縮刑，104年1月間從花蓮外役監刑滿出獄。民事責任部分，吳乃仁與春龍公司等遭判應賠台糖1.1億元確定，加計利息與衍生債務，估算達1.7億元。

吳乃仁的民事賠償案繫屬台中地方法院，台北地方法院於113年12月間受台中地院囑託，先扣押吳乃仁約1700萬元資產，台糖事後陸續追回700萬元，113年底、114年初台糖再次向法院遞狀聲請強制執行，台中地院囑託台北地院拘提吳乃仁。（編輯：張銘坤）1150612