吳乃仁落網了！欠台糖1.7億拘提無著 自行到案「裁定管收」

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民進黨大老、前台糖董事長吳乃仁因涉及台糖售地弊案，遭依背信等罪判刑9月定讞已服刑完畢，民事部分則判賠台糖1.7億元，但吳乃仁遲未清償，遭聲請管收，日前拘提無著，他11日自行到案遭裁定管收。

民進黨前秘書長吳乃仁遭管收。（圖／報系資料照）

全案源於台糖公司於2012年提告，向吳乃仁及春龍開發公司等同案被告求償共1億1796萬餘元，台中高分院2018年9月判決台糖全部勝訴，最高法院2020年2月駁回上訴確定，加計利息，另扣除已討回的3900萬元，尚欠約1.7億元。

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吳乃仁民事賠償案繫屬台中地院，中院2014年12月就曾囑託台北地院扣押吳乃仁約1700萬元資產，台糖事後陸續追回700萬元，2024年底、2025年初台糖再次聲請強制執行，請求法院調查吳乃仁等債務人財務狀況，至今吳乃仁未履行義務，中院法官認為有拘提必要，囑託北院執行，北院3日簽發拘票上門執行，但拘提未果。

民進黨前秘書長吳乃仁遭管收。（圖／報系資料照）

吳乃仁3日遭拘提無著後，委由律師向法院表示願意自行到案，他於昨（11）日上午親自到院，法官訊問時，吳乃仁聲稱拘提無著的原因是原住所出租給，他因罹患疾病生活無法自理，居住於子女住處，他並表示有與債權人協商清償債務的意願。

民進黨前秘書長吳乃仁遭管收。（圖／報系資料照）

法官審酌，吳乃仁雖表達協商意願，但並未提出具體清償債務內容，目前對其財產進行的強制執行已確實不足抵償債權，且無法發現其應交付之財產，考量吳乃仁屢次未依命令遵期據實報告財產狀況、未提供擔保或遵期履行等情節，認債權人聲請依強制執行法規定為管收具有理由，依法裁定准予管收。吳乃仁已被解送台中看守所附設管收所。

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