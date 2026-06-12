吳乃仁「生活豪奢、出入高檔餐廳、搭乘百萬名車」 法院管收理由曝！

民進黨大老、前台糖董事長吳乃仁因涉及台糖售地弊案，遭依背信等罪判刑9月定讞已服刑完畢，民事部分則判賠台糖1.7億元，但吳乃仁遲未清償，遭聲請管收，日前拘提無著，他11日自行到案遭裁定管收。

民進黨前秘書長吳乃仁遭管收。（圖／報系資料照）

全案源於台糖公司於2012年提告，向吳乃仁及春龍開發公司等同案被告求償共1億1796萬餘元，台中高分院2018年9月判決台糖全部勝訴，最高法院2020年2月駁回上訴確定，加計利息，另扣除已討回的3900萬元，尚欠約1.7億元，但吳乃仁遲未履行義務，台中地院法官認為有拘提必要，囑託台北地院執行，北院3日簽發拘票上門執行，但當天拘提無著。

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民進黨前秘書長吳乃仁遭管收。（圖／報系資料照）

台中地院今（12）日發布新聞稿說明，本件債權人持執行名義多次聲請對債務人吳乃仁等人之財產進行強制執行，然截至去年4月底，債權人僅部分受償，尚有鉅額債款未受償，本院依債權人提出新聞報導等事證，顯示債務人吳乃仁有出入高檔餐廳及搭乘百萬名車等逾越一般人通常程度之豪奢生活，足認顯有履行義務之可能卻故不履行。

民進黨前秘書長吳乃仁遭管收。（圖／報系資料照）

中院指出，吳乃仁3日遭拘提無著後，委由律師向法院表示願意自行到案，並於昨（11）日上午親自到院，法官訊問時，吳乃仁聲稱拘提無著的原因是原住所出租，他因罹患疾病生活無法自理，居住於子女住處，他並表示有與債權人協商清償債務的意願。

法官審酌，吳乃仁雖表達協商意願，但並未提出具體清償債務內容，目前對其財產進行的強制執行已確實不足抵償債權，且無法發現其應交付之財產，考量吳乃仁屢次未依命令遵期據實報告財產狀況、未提供擔保或遵期履行等情節，認債權人聲請依強制執行法規定為管收具有理由，依法裁定准予管收。吳乃仁已被解送台中看守所附設管收所。

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