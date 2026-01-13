吳亞馨閃婚淡出悄當媽！彌月派對照片藏2年近況曝

吳亞馨閃婚淡出悄當媽，彌月派對照片藏2年。（圖／中時資料照）

42歲女星吳亞馨過去以模特兒身分出道，隨後跨入演員、主持人領域，演出過《海派甜心》、《泡沫之夏》、《姐姐立正向前走》等影視。不過，她近年已淡出演藝圈，2022年也低調與圈外老公結婚，對於現在的生活幾乎沒有消息，想不到友人曝光她的近況，竟是悄悄升格當媽了。

根據《鏡週刊》報導，吳亞馨近年將生活重心轉往大陸，並與老公一同經營生意，低調過著演藝圈外的生活，也許久未更新社群。怎料，她的朋友近日透過社群的回顧功能，曝光吳亞馨2年前舉辦的彌月派對，且賓客名單還有好友倪雅倫，才知道她早已迎來家中新成員。

廣告 廣告

友人的照片中，吳亞馨身穿一襲長裙，依舊散發著優雅氣質，身材也不見生產所帶來的變化，老公則站在身旁將寶寶抱在懷裡，從夫妻倆的笑容足見兩人十分幸福，同時意味吳亞馨對現在的生活相當滿足，能夠一邊做生意一邊陪伴孩子成長。

據了解，吳亞馨2019年3月赴杜拜旅遊時，因曬出一張窗戶自拍照，玻璃反射身旁有一名男子，她便大方認愛，坦承交往了一段時間。後來她不時在社群分享與男友的日常，小倆口也一同在大陸經商，尤其疫情期間使兩人感情更加甜蜜，直到2022年疫情趨緩，兩人才低調在台北內湖戶政事務所完成結婚登記，如今也升格為一家3口。

更多中時新聞網報導

應援金唱片 鍋物名店祭優惠寵粉

NBA》愛德華茲致命拋投 灰狼逆襲馬刺

健保財務壓力重 衛福部推改革