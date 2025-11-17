吳亦凡上訴失敗後竟傳已身亡？網瘋傳「屍體被隨便丟包」引爆巨大議論

記者林宜君／台北報導

近日又傳出，吳亦凡在上訴失敗後沒多久後就已經在獄中離世，屍體被偷偷丟棄。（圖／翻攝自IG、微博）

韓團EXO前成員、曾在中國演藝圈活躍的男星吳亦凡，2022年因性侵等罪名遭判13年有期徒刑。吳亦凡近日被傳出獄中遭人輪流性侵，滿足不到當地大哥所以被人殺死，引發外界高度關注，官方還未證實吳亦凡是否已死亡，近日又傳出，吳亦凡在上訴失敗後沒多久後就已經在獄中離世，屍體被偷偷丟棄。

近日有傳聞指出吳亦凡於11月初在獄中去世。（圖／翻攝自TikTok、艾园部落格）

吳亦凡服刑地點傳出位於北京或河北一帶的指定監獄。近日有傳聞指出吳亦凡於11月初在獄中去世，遺體更被疑似「秘密處理」。官方尚未出面說明，但，有自稱是吳亦凡獄友的人爆料，「係真，我係佢獄友同一間監獄」、「我是他獄友，前幾天獄警不知在偷偷說啥，後來吳亦凡就突然死了」、「有傳聞說 給人輪姦，但滿足不到當地大哥所以給人殺了」。

有自稱是吳亦凡獄友的人爆料，「係真，我係佢獄友同一間監獄」。（圖／網友授權，未經同意請勿轉載）

也有人稱吳亦凡在獄中疑似拒絕某權貴人物的潛規則而被「消失」。（圖／網友授權，未經同意請勿轉載）

也有網友聲稱吳亦凡在獄中長期絕食，導致身體虛弱而死亡。隨後又有人爆料他被關進「小黑屋」後絕食抗議；也有人稱吳亦凡在獄中疑似拒絕某權貴人物的潛規則而被「消失」；另外還有一說，表示他過去曾與某位高層的小女友、某位領導人的女兒糾纏不清，因此遭到「清算」。甚至有傳聞說吳亦凡被人輪姦，但滿足不到當地大哥所以給人殺了。

近日加拿大政府已確認中國於本年度已有多名「加拿大國籍」或「具有加國國籍」身份者，遭判死刑以及在中國監獄中身亡。（圖／翻攝自TikTok）

加上，近日加拿大政府已確認中國於本年度已有多名「加拿大國籍」或「具有加國國籍」身份者，遭判死刑以及在中國監獄中身亡。官方未對該加拿大公民死亡案做出完整說明，讓人不得不懷疑，吳亦凡恐怕死在獄中，目前「吳亦凡獄中身亡」的說法並無官方證實。傳聞至今，官方依舊尚未出面說明，更出現微博、抖音、小紅書等平台大量刪除相關貼文的情況，令外界質疑中國當局是否在「封鎖訊息」。

