吳亦凡傳入獄4年身亡？疑「長期拒絕進食」不治 官方未回應

大陸男星吳亦凡，2021年遭網紅都美竹指控性侵未成年，被判13年有期徒刑，目前入獄服刑近4年的他，突然傳出「疑似在獄中死亡」的消息，由於官方未對此事作出澄清，更加啟人疑竇。

吳亦凡2021年被踢爆涉嫌性侵案件，因為性侵3名女子，加上舉辦多P派對，遭法院判處13年有期徒刑，如今遭知名娛樂博主爆料，聲稱他入獄之後，因為長期「拒絕進食」，導致健康亮起紅燈不治身亡，此消息在網路上瘋傳，但官方至今仍未對外說明狀況，加上在微博也搜尋不到相關貼文，真實性仍有待查證。

吳亦凡傳出在獄中過世。（圖／微博）

吳亦凡入獄之後，幾乎所有消息都遭到官方封鎖，豈料，今年4月自稱北京刑事律師的網友，爆料他涉及逃漏稅3億人民幣（約13.9億台幣），從監獄被轉到北京朝陽看守所，更被規定會見律師時，必須戴上頭套，接著指出新罪刑若成立，可依當地法律規定，把先前已執行的刑罰，算在新刑期上採「先併後減」方式執行。

該律師透露吳亦凡是看守所「頭板」（房間的老大），每天享用比其他人更豐盛的菜餚，還因此胖了9公斤，與謠傳「長期拒絕進食」的說法有所出入，雖然北京朝陽區公安局尚未回應，不過官方及媒體都呼籲網友切勿散播未證實的消息，以免觸犯法律。

