吳亦凡傳絕食獄中身亡 服刑又爆「逃稅13億」牢中生活曝光

【緯來新聞網】南韓偶像團體EXO前中國籍成員吳亦凡，2021年因涉嫌性侵遭逮捕，隨後被法院判決處13年有期徒刑，服刑結束後還將被驅逐出境。不過近期網路瘋傳他因長期絕食在獄中身亡，消息尚未獲得官方證實，引起外界關注，他先前還被爆出涉及逃稅，疑似再度遭移送北京朝陽看守所。

吳亦凡傳絕食獄中身亡 服刑又爆「逃稅13億」。（圖／翻攝IG）

微博上近日流傳吳亦凡已死亡的傳聞，引發熱議，不過中國警方至今尚未做出回應。今年4月，一名自稱律師的網友爆料，指出吳亦凡在服刑期間又被查出新罪嫌，涉嫌逃漏稅高達人民幣3億元（約合新台幣13億元），並提到他在獄中表現良好，甚至升任為「頭板」，享有不錯待遇。



吳亦凡曾為人氣男團EXO成員之一，後來離開團體後返中發展演藝事業。2021年爆出性侵事件後形象重挫，演藝工作全面停擺。如今服刑已近4年，再度傳出死亡謠言，讓不少粉絲感到錯愕。據了解，這已不是第一次有他「過世」的消息出現，過去也曾有詐騙集團利用他的生日名義發送詐騙簡訊，試圖欺騙粉絲上當。





★《緯來新聞網》提醒您：尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ★

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

成首位烏魯木齊開唱華語女歌手 劉若英砸6千萬登場

「電商女王」忙到小產生娃無望！瑪菲司扎2千針美國找代孕獲二寶