吳亦凡傳身亡「被輪x無法滿足大哥」 獄友曝他獄中最後畫面！家人也斷聯
前韓團EXO成員吳亦凡2021年因性侵案遭判刑13年入獄，然而服刑4年內卻5度傳出死訊，日前傳他疑在獄中「長期絕食」導致健康狀況惡化而死亡，引發各界譁然，怎料，如今更有自稱獄友爆料「有傳聞說給人輪x」，暗示吳亦凡的死與「獄中暴力衝突」有關。
自稱是吳亦凡的獄友爆料 無法滿足大哥被做掉
35歲韓籍團體EXO前成員吳亦凡，驚傳死在獄中，引發各界關注，傳聞四起。據了解，最早死訊來源是多個海外中文論壇，現下再傳一名自稱與吳亦凡「同監室」的獄友，在網路上以非簡體字留言稱，「係真，我係佢獄友同一間監獄（是真的，我和他住同一間監獄）」，「我是他獄友，前幾天獄警不知在偷偷說啥，後來吳亦凡就突然死了」「有傳聞說給人輪x，但滿足不到當地大哥所以給人殺了」，暗指暗示吳亦凡的死與「獄中暴力衝突」有關。
另外，據《三立新聞》報導，網傳台商群組有幾個跟吳亦凡還不錯的朋友，也爆出原跟吳家人不錯，但近來開始失聯，但不少網友質疑真實性，認為吳亦凡是加拿大籍人，父母早離異，媽媽在加拿大，且吳亦凡先前曾講過在中國的爸爸很久就沒理過他，質疑「請問是哪來的家人失聯？」
吳亦凡死訊版本瘋傳 真相待釐清
事實上，「吳亦凡人沒了」目前網路流傳3大版本，包含吳亦凡因拒絕某權貴潛規則而被清算；第二是吳亦凡與正國籍領導人的小女友有染；第三則是傳吳亦凡曾經涉與某領導人女兒發生關係，因而遭徹底處置。不過相關消息仍未被官方證實，但官方與主流媒體亦提醒網友「切勿散播未經證實的消息」，強調散布謠言恐觸法。
★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
