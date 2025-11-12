吳亦凡入獄傳慘死！台商群組爆出「家人也失聯」 關鍵疑點曝光
娛樂中心／綜合報導
35歲韓籍團體EXO前成員、中國籍藝人吳亦凡，在2021年因涉性侵案遭判刑13年；然而，如今卻被驚爆死在獄中，引發各界譁然、熱議。現在更傳出台商群組爆出原本跟吳亦凡家人還有聯繫，最近卻已失聯，引起議論。
網路瘋傳台商群組有幾個跟吳亦凡還不錯的朋友，原本跟他家人有聯繫，最近卻開始失聯。不過有網友質疑該訊息真實性，「吳亦凡是加拿大籍人，父母早就離異，媽媽在加拿大，爸爸雖然在中國，但吳亦凡先前曾講過爸爸很久就沒理過他，請問是哪來的家人失聯？」
而吳亦凡死訊起初爆出是源於多個海外中文論壇，一名自稱吳亦凡的獄友在網路上以非簡體字留言稱，「係真，我係佢獄友同一間監獄（是真的，我和他住同一間監獄）」，「我是他獄友，前幾天獄警不知在偷偷說啥，後來吳亦凡就突然死了」、「有傳聞說給人輪x，但滿足不到當地大哥所以給人殺了」，暗示吳亦凡的死與「獄中暴力衝突」有關。還有網友爆料，指吳亦凡「長期絕食」導致身體虛弱死亡，讓整起事件更加撲朔迷離。
