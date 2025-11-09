吳亦凡入獄四年傳疑似死亡！北京官方尚未回應謠言 網路輿論持續延燒

記者林宜君／台北報導

加拿大籍男星吳亦凡自2021年7月因性侵案遭逮捕以來，一直是輿論焦點。近日，大陸社群平台流傳吳亦凡「在獄中死亡」的消息，引發熱烈討論，但北京官方及媒體尚未證實此訊息。

據網路爆料，聲稱吳亦凡因長期絕食抗議，導致身體虛弱而死亡。（圖／翻攝自＠張飛飛66微博）

據網路爆料，有人聲稱吳亦凡因長期絕食抗議，導致身體虛弱而死亡，消息迅速登上微博熱搜，引發網友討論。不過，事實上，吳亦凡仍在北京指定監獄服刑，官方尚未對外確認任何異常狀況。中國境內各大新聞機構也提醒民眾，散布未經證實的消息可能觸法，也可能造成社會恐慌。

網紅都美竹（右）揭露吳亦凡（左）涉嫌以「選女主角」為名誘騙女性、灌酒並性侵。（圖／翻攝自zaobao.sg 娱乐IG）

回顧案情，吳亦凡2021年7月遭網紅都美竹爆料，以「選女主角」名義誘騙女性，並在灌酒後性侵多名女性，案件中甚至涉及未成年。北京市朝陽區人民法院經審理認定，他在家中性侵三名醉酒女子，並舉辦多人性派對。2022年11月，法院以強姦罪及聚眾淫亂罪合併判處吳亦凡有期徒刑13年，刑滿後將驅逐出境，並禁止再入境中國十年。

