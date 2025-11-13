吳亦凡入獄驚傳慘死 江蘇警方發聲闢謠

中國大陸男星吳亦凡因涉嫌性侵遭重判13年，9日微博上突然傳出吳亦凡「疑似在獄中死亡」消息，對此，江蘇警方11日回應闢謠。

吳亦凡獄中死亡為假訊息。（圖／翻攝微博）

吳亦凡在2021年因遭網紅都美竹指控性侵未成年，被判處13年有期徒刑，如今已經入獄服刑近4年。怎料9日微博突然傳出他疑似在獄中遭輪暴，因無法「滿足大哥需求」而亡。微博甚至瘋傳一張疑似吳亦凡在獄中接受調查畫面，男子穿著藍色囚服臉部被打上馬賽克。

對於網路的各種謠言四起，江蘇警方於11日在微博發文闢謠，表示「網傳『吳亦凡最新照片』為加工假圖，請大家不要誤傳。」

延伸閱讀

睽違17年在台開唱！蔡淳佳再推重磅驚喜 樂當空中飛人：充滿能量

劉真逝世5年...辛龍宣布復出 前老闆吳宗憲曝與他私下互動

吳宗憲不挺粿粿！勸她「淨身出戶」 嘆王子人設崩壞難翻身