吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」

娛樂中心／楊佩怡報導

中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。





吳亦凡入獄4年竟爆獄中過世！疑因「長疑拒絕進食」中國官方態度曝光

中國男星吳亦凡被關4年，竟傳出拒絕進食在獄中身亡消息。（圖／翻攝自 X 平台）

35歲加拿大籍男星吳亦凡，自從2014年離開南韓偶像天團「EXO」、返回中國發展過後，一直以來在當地都享有火熱人氣，怎料2021年吳亦凡爆出私底下有不法行為，尤其情感關係相當混亂，最終二審維持原判，依強姦罪及聚眾罪數罪併罰，判處吳亦凡有期徒刑 13 年，附加驅逐出境。目前已經入獄將近4年時間，近年傳出在她獄中表現十分積極，甚至還有在獄中作曲演出的傳聞。卻沒想日前有消息爆出，吳亦凡在獄中過世消息，引發熱議。

廣告 廣告

吳亦凡入獄4年竟爆獄中過世！疑因「長疑拒絕進食」中國官方態度曝光

吳亦凡因爆出私下有不法行為，且私生活混亂，被判處13年有期徒刑，附加驅逐出境。。（圖／翻攝自 X 平台）

外網上瘋傳吳亦凡在獄中過世的消息，據悉是因為「長時間拒絕進食」導致身體太虛弱，最終不幸死亡。不過，北京朝陽區公安局對此事尚未回應，而官方與主流媒體亦提醒網友「切勿散播未經證實的消息」，強調散布謠言恐觸法。事實上，吳亦凡入獄後的消息，官方幾乎是保密到家，而「吳亦凡」3字甚至成為中國社群上的禁詞。還有消息傳出，吳亦凡的媽媽和表妹因涉嫌洗錢與逃稅問題遭警方調查，媽媽甚至被拘留，讓吳亦凡失去唯一親人的探視。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：吳亦凡入獄4年竟爆獄中過世！疑因「長期拒絕進食」中國官方態度曝光

更多民視新聞報導

王子、粿粿疑裸擁照遭外流！「地點曝光」徵信社說話了

鄭家純遭酸炫耀還扯「大谷妻」 本尊神回1句萬網讚爆

遭傳婆婆離世隔天就慶生！曾馨瑩「還原時間線」澄清了

